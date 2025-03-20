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TikTok ne zaman düzelecek? 20 Mart TikTok açıldı mı, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Dün sabah saatlerinden itibaren kullanıcılar platforma bağlanırken büyük zorluklar yaşadı. TikTok’a erişim sağlayamayan çok sayıda kullanıcı sunucu hataları ve oturum açma problemleriyle karşılaştı. Bu sorunlar sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir merak uyandırdı. Peki Tiktok ne zaman düzelecek? İşte merak edilen gelişmeler.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 07:59 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 07:59
TikTok ne zaman düzelecek? 20 Mart TikTok açıldı mı, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta dün sabah (19 Mart 2025 Salı) saat 06:00'dan itibaren bağlantı sorunları yaşanmaya başladı ve sorun bugün (20 Mart 2025 Çarşamba) itibariyle hala devam ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kullanıcılar TikTok'a erişimde zorluk çekiyor, bazıları oturum açarken hata alıyor bazıları ise sunucu bağlantılarında problemler yaşıyor. Platformda yaşanan bu kesinti TikTok'un ne zaman düzeleceği konusunda soru işaretlerine neden oldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TikTok Ne Zaman Düzelecek?

TikTok yetkilileri, yaşanan bağlantı sorunlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Aynı zamanda sorunun kaynağına dair de herhangi bir bilgilendirme bulunmuyor.

Downdetector verilerine göre, TikTok'ta sorun yaşayan kullanıcıların yüzde 81'i sunucu bağlantılarında problem yaşıyor. Yüzde 18'i oturum açmada zorluk çekerken, yüzde 1'lik kısım ise internet sitesine erişimde hata alıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sosyal Medyada Genel Bir Kesinti Mi Var?

TikTok'un yanı sıra, Twitter, Facebook ve Instagram gibi diğer popüler platformlarda da erişim problemleri yaşandığı bildiriliyor. Kullanıcılar, gönderi yükleme, akışın yenilenmemesi ve sunucu kesintileri gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Henüz sosyal medya platformlarından resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmelere ilişkin yeni bilgiler geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.

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