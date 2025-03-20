TikTok ne zaman düzelecek? 20 Mart TikTok açıldı mı, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta dün sabah (19 Mart 2025 Salı) saat 06:00'dan itibaren bağlantı sorunları yaşanmaya başladı ve sorun bugün (20 Mart 2025 Çarşamba) itibariyle hala devam ediyor.

(Takvim Foto Arşiv) Kullanıcılar TikTok'a erişimde zorluk çekiyor, bazıları oturum açarken hata alıyor bazıları ise sunucu bağlantılarında problemler yaşıyor. Platformda yaşanan bu kesinti TikTok'un ne zaman düzeleceği konusunda soru işaretlerine neden oldu.