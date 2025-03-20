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Bakan Mehmet Şimşek’ten piyasalara mesaj!

Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şeyin yapıldığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ‘Ekonomi programı kararlıkla devam ediyor’ dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mart 2025
Bakan Mehmet Şimşek’ten piyasalara mesaj!

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili gelişmeleri, piyasa üzerinden gerçekleştirilen operasyonlarla tehdit unsuru haline getirmek isteyenlerin oyunu tutmadı. Ekonomi yönetiminin mesajları ve Merkez Bankası'nın hamleleri, kur üzerinden gerçekleştirilmek istenen operasyonu bozdu.

DÖVİZ OYUNU TUTMADI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şeyin yapıldığını bildirdi. Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" ifadesini kullandı. Merkez Bankası da devreye girdi. Piyasaların açılışının ardından 41.64 liraya yükselen dolar, Merkez Bankası'nın hamleleriyle 38 liraya indi.

44.88 lirayı gören euro da 41.5 liraya indi. Böylece dün sabah saatlerinde kurda yüzde 12-13 seviyesinde olan günlük yükseliş, daha sonra yüzde 3'lere geriledi. Dün sabah saatlerinde kurda yaşanan artışın etkisiyle 4 bin 68 liraya yükselen gram altının fiyatı da Merkez Bankası'nın hamlelerinin ardından 3 bin 800 liraya indi. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) dün gün içerisinde 285'i gördükten sonra, tekrar 280 seviyesinin altına geriledi.

BORSA DEVRE KESTİ
Borsa İstanbul'da dün endeks özellikle küçük yatırımcıların panik satışlarının etkisiyle iki kez devre kesti. Borsa İstanbul yönetimi açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralını 18'inci günde de devreye soktu. Endeks günü yüzde 8.72 düşüşle 9.860 puandan tamamladı.

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