TAKVİM foyasını ortaya çıkardı! Murat Ongun'un at ortağı Emrah Bağdatlı "dört nala" kaçtı: İBB'de girift ilişkiler mide bulandıran işler

Türkiye, CHP'li İBB'ye başlatılan "Temiz Eller" operasyonuna şahitlik ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hem kent uzlaşısı hem de yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu, "Suç Örgütü Yöneticisi Olmak","Suç Örgütüne Üye Olmak","İrtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık","İhaleye fesat karıştırma","Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlarıyla yargılanıyor.

Emrah Bağdatlı'nın nikahını Ekrem İmamoğlu kıydı (Takvim.com.tr) BAĞDATLI HAKKINDA "FİRAR" İDDİASI İmamoğlu'nun yanı sıra Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İBB'den adrese teslim ihaleler alan, Ongun'un hem aile dostu hem de komşusu Emrah Bağdatlı hakkında gözaltı kararı verildi. Murat Ongun'un emniyetteki işlemleri sürerken Bağdatlı'nın yurt dışına firar ettiği iddia edildi.

Emrah Bağdatlı'nın ʺŞimdi Yapımʺ isimli şirketi daha senesini devirmeden İBB'den çeşitli ihaleler aldı (Takvim.com.tr)



TAKVİM FOYALARINI ORTAYA ÇIKARDI



Medya AŞ'ye başlatılan soruşturma kapsamında Emrah Bağdatlı'nın iki firması mercek altına alındı. Bağdatlı'nın CHP'li İBB'den yüklü ihaleler aldığı tespit edildi. Takvim.com.tr bu ihalelerin izini sürdü, çok çarpıcı sonuçlara ulaştı.



Buna göre; 4 Ağustos 2020 tarihinde Emrah Bağdatlı adına kurulan Şimdi Yapım isimli firma, daha senesini devirmeden İBB'den çeşitli ihaleler aldı.





Şirketin 2020 - 2021 yılları arasında Medya AŞ ve İGDAŞ'tan aldığı 3 ihaleden 813.000 TL kazandığı görüldü.



Şimdi Yapım'a 2020'de İGDAŞ için 320.500 TL'lik ödeme yapıldı. 7.05.2021 tarihli İcat Çıkaranlar ve İstanbul Benim Program Yapımı hizmeti başlığı altında 324.00 TL'lik ihale verildi. Medya AŞ'nin düzenlediği KİPTAŞ etkinliği için ise 2021'de 168.500 TL'lik ödeme kaydı mevcut.