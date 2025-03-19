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TAKVİM foyasını ortaya çıkardı! Murat Ongun'un at ortağı Emrah Bağdatlı "dört nala" kaçtı: İBB'de girift ilişkiler mide bulandıran işler

"Suç örgütü lideri" sıfatıyla gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı için de gözaltı kararı verildi. Bağdatlı'nın yurt dışına firar ettiği iddia edilirken Takvim.com.tr, İBB'den bahse konu şahsa verilen adrese teslim ihalelerle yapılan vurgunu belgeledi. Öte yandan Emrah Bağdatlı Murat Ongun'un hem aile dostu hem de Acarkent'ten komşusu. Tekne tatiline çıkacak kadar yakın olan ikilinin "Crispi" adında yarış atı mevcut. Ongun'un İBB maaşıyla ata nasıl ortak olduğu sorgulanırken İBB çatısı altındaki karanlık işler ve girift ilişkiler mide bulandırdı.

Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 13:54 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 13:55
TAKVİM foyasını ortaya çıkardı! Murat Ongun’un at ortağı Emrah Bağdatlı dört nala kaçtı: İBB’de girift ilişkiler mide bulandıran işler

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Türkiye, CHP'li İBB'ye başlatılan "Temiz Eller" operasyonuna şahitlik ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hem kent uzlaşısı hem de yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

İmamoğlu, "Suç Örgütü Yöneticisi Olmak","Suç Örgütüne Üye Olmak","İrtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık","İhaleye fesat karıştırma","Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlarıyla yargılanıyor.

Emrah Bağdatlı'nın nikahını Ekrem İmamoğlu kıydı (Takvim.com.tr)Emrah Bağdatlı'nın nikahını Ekrem İmamoğlu kıydı (Takvim.com.tr)

BAĞDATLI HAKKINDA "FİRAR" İDDİASI

İmamoğlu'nun yanı sıra Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İBB'den adrese teslim ihaleler alan, Ongun'un hem aile dostu hem de komşusu Emrah Bağdatlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Murat Ongun'un emniyetteki işlemleri sürerken Bağdatlı'nın yurt dışına firar ettiği iddia edildi.

Emrah Bağdatlı'nın ʺŞimdi Yapımʺ isimli şirketi daha senesini devirmeden İBB'den çeşitli ihaleler aldı (Takvim.com.tr)Emrah Bağdatlı'nın ʺŞimdi Yapımʺ isimli şirketi daha senesini devirmeden İBB'den çeşitli ihaleler aldı (Takvim.com.tr)

TAKVİM FOYALARINI ORTAYA ÇIKARDI

Medya AŞ'ye başlatılan soruşturma kapsamında Emrah Bağdatlı'nın iki firması mercek altına alındı. Bağdatlı'nın CHP'li İBB'den yüklü ihaleler aldığı tespit edildi. Takvim.com.tr bu ihalelerin izini sürdü, çok çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Buna göre; 4 Ağustos 2020 tarihinde Emrah Bağdatlı adına kurulan Şimdi Yapım isimli firma, daha senesini devirmeden İBB'den çeşitli ihaleler aldı.

Medya AŞde dört nala şaibe! Murat Ongun İBB maaşıyla yarış atına nasıl ortak oldu? Emrah Bağdatlının 2 şirketine adrese teslim ihaleMedya AŞde dört nala şaibe! Murat Ongun İBB maaşıyla yarış atına nasıl ortak oldu? Emrah Bağdatlının 2 şirketine adrese teslim ihale



Şirketin 2020 - 2021 yılları arasında Medya AŞ ve İGDAŞ'tan aldığı 3 ihaleden 813.000 TL kazandığı görüldü.

Şimdi Yapım'a 2020'de İGDAŞ için 320.500 TL'lik ödeme yapıldı. 7.05.2021 tarihli İcat Çıkaranlar ve İstanbul Benim Program Yapımı hizmeti başlığı altında 324.00 TL'lik ihale verildi. Medya AŞ'nin düzenlediği KİPTAŞ etkinliği için ise 2021'de 168.500 TL'lik ödeme kaydı mevcut.

DEĞİŞİK HİKAYELER isimli firma İBB'den aldığı 4 ihaleden 2 milyon 836 bin TL gelir elde etti (Takvim.com.tr)DEĞİŞİK HİKAYELER isimli firma İBB'den aldığı 4 ihaleden 2 milyon 836 bin TL gelir elde etti (Takvim.com.tr)

DEĞİŞİK HİKAYELER MİLYONLUK İHALELER!

Bağdatlı'nın 2013'te kurduğu ve 2022'de devrettiği DEĞİŞİK HİKAYELER isimli firmanın İBB'den aldığı 4 ihaleden 2 milyon 836 bin TL gelir elde ettiği kayıtlara geçti.

Takvim.com.tr'nin ulaştığı belgeler neticesinde Emrah Bağdatlı'ya verilen 4 ihale ve tarihleri şu şekilde:

24.12.2020 - İSKİ'den 309.000 TL'lik ihale

07.05.2021 - Medya AŞ'den 186.000 TL'lik ihale

10.03.2022 - KİPTAŞ'tan 1.016.000 TL'lik ihale

30.05.2022 - Medya AŞ adına verilen bir başka ihale ise tamı tamına 1.325.000 TL

Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun hem aile dostu hem de komşu (Takvim.com.tr)Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun hem aile dostu hem de komşu (Takvim.com.tr)



"MURAT ONGUN VE EMRAH BAĞDATLI'NIN İZNİ OLMADAN İBB'DE BİR ŞEY OLMAZ"

Hatırlanacağı üzere "paradan kule" skandalının gün yüzüne çıktığı günlerde şaibenin tanıklarından Hasan Şenyurt, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı için "Onların izni olmadan belediyede hiçbir şey olmaz. Bunu açıkça söylüyorum. Sistemi yöneten Murat Ongun. İzni olmadan hiçbir şey olmaz" demişti.

Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun ikilisi tekne tatilinde (Takvim.com.tr)Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun ikilisi tekne tatilinde (Takvim.com.tr)

Gelelim Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'nın yakın ilişkisine... İki sadece dost ve komşu değil aynı zamanda ortaklar...



Ongun ve Bağdatlı'nın Crispi adını taşıyan yarış atları mevcut. Türkiye Jokey Kulübü'nün "At Sorgulama" platformunda Murat Ongun 'at sahibi' olarak kayıtlı.



Atın %25'lik payı Emrah Bağdatlı'ya ait olduğu tespit edilirken Murat Ongun'un foyası ortaya çıkmasın diye %75'lik hissesini Hüseyin Sarıdal isimli bir şahsa devrettiği öğrenildi.



Emrah Bağdatlı'nın Ongun'la ortak olduğu Crispi'nin dışında Ronin isimli bir atı daha mevcut. Ronin'in tüm hissesi Bağdatlı üzerine kayıtlı.

İBB'DEN ALDIĞI MAAŞLA NASIL ATA ORTAK OLDU?

Bu somut veriler ve belgeler ışığında Medya AŞ'nin başında olan Murat Ongun'un İBB maaşıyla yarış atına nasıl ortak olduğu merak konusu oldu.


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