TAKVİM foyasını ortaya çıkardı! Murat Ongun'un at ortağı Emrah Bağdatlı "dört nala" kaçtı: İBB'de girift ilişkiler mide bulandıran işler

DEĞİŞİK HİKAYELER isimli firma İBB'den aldığı 4 ihaleden 2 milyon 836 bin TL gelir elde etti (Takvim.com.tr)
DEĞİŞİK HİKAYELER MİLYONLUK İHALELER!
Bağdatlı'nın 2013'te kurduğu ve 2022'de devrettiği DEĞİŞİK HİKAYELER isimli firmanın İBB'den aldığı 4 ihaleden 2 milyon 836 bin TL gelir elde ettiği kayıtlara geçti.
Takvim.com.tr'nin ulaştığı belgeler neticesinde Emrah Bağdatlı'ya verilen 4 ihale ve tarihleri şu şekilde:
24.12.2020 - İSKİ'den 309.000 TL'lik ihale
07.05.2021 - Medya AŞ'den 186.000 TL'lik ihale
10.03.2022 - KİPTAŞ'tan 1.016.000 TL'lik ihale
30.05.2022 - Medya AŞ adına verilen bir başka ihale ise tamı tamına 1.325.000 TL
Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun hem aile dostu hem de komşu (Takvim.com.tr)
"MURAT ONGUN VE EMRAH BAĞDATLI'NIN İZNİ OLMADAN İBB'DE BİR ŞEY OLMAZ"
Hatırlanacağı üzere "paradan kule" skandalının gün yüzüne çıktığı günlerde şaibenin tanıklarından Hasan Şenyurt, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı için "Onların izni olmadan belediyede hiçbir şey olmaz. Bunu açıkça söylüyorum. Sistemi yöneten Murat Ongun. İzni olmadan hiçbir şey olmaz" demişti.
Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun ikilisi tekne tatilinde (Takvim.com.tr)
Gelelim Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'nın yakın ilişkisine... İki sadece dost ve komşu değil aynı zamanda ortaklar...
Ongun ve Bağdatlı'nın Crispi adını taşıyan yarış atları mevcut. Türkiye Jokey Kulübü'nün "At Sorgulama" platformunda Murat Ongun 'at sahibi' olarak kayıtlı.
Atın %25'lik payı Emrah Bağdatlı'ya ait olduğu tespit edilirken Murat Ongun'un foyası ortaya çıkmasın diye %75'lik hissesini Hüseyin Sarıdal isimli bir şahsa devrettiği öğrenildi.
Emrah Bağdatlı'nın Ongun'la ortak olduğu Crispi'nin dışında Ronin isimli bir atı daha mevcut. Ronin'in tüm hissesi Bağdatlı üzerine kayıtlı.
İBB'DEN ALDIĞI MAAŞLA NASIL ATA ORTAK OLDU?
Bu somut veriler ve belgeler ışığında Medya AŞ'nin başında olan Murat Ongun'un İBB maaşıyla yarış atına nasıl ortak olduğu merak konusu oldu.