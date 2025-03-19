Borsa İstanbul çöktü mü? 19 Mart Borsa İstanbul erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Borsa İstanbul , sitesine erişim sağlayamayan kullanıcılar, "19 Mart Borsa İstanbul çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor. Kullanıcılar siteye girmekte güçlük çekerken hata uyarıları ile karşılaştı. Peki Borsa İstanbul internet sitesi çöktü mü? İşte merak edilenler…

(Kaynak: AA)

Borsa İstanbul'da ise işlemler, büyük düşüşlerle başladı. Borsa İstanbul 100 endeksi, yüzde 6,87'lik bir düşüşle 10.060 puandan açıldı. Bankacılık endeksi yüzde 7,02, holding endeksi ise yüzde 6,69 oranında değer kaybetti. Tüm sektör endekslerinde düşüşler yaşanırken, en fazla kayıp yüzde 7,56 ile iletişim sektöründe görüldü.