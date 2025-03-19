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Borsa İstanbul çöktü mü? 19 Mart Borsa İstanbul erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Borsa İstanbul, güne sert bir düşüşle başlarken kurdaki rekor artış ve puan kayıplarının ardından Borsa İstanbul'un internet sitesine erişim sağlanamıyor. Peki Borsa İstanbul’a erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte konuya dair son durum.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 13:16 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 13:19
Borsa İstanbul çöktü mü? 19 Mart Borsa İstanbul erişim sorunu ne zaman düzelecek?

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Borsa İstanbul, sitesine erişim sağlayamayan kullanıcılar, "19 Mart Borsa İstanbul çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor. Kullanıcılar siteye girmekte güçlük çekerken hata uyarıları ile karşılaştı. Peki Borsa İstanbul internet sitesi çöktü mü? İşte merak edilenler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BORSA İSTANBUL ÇÖKTÜ MÜ?

Borsa İstanbul (BİST) internet sitesi, saat 11.00 itibariyle erişim engeli ile karşılaştı. Kullanıcılar, siteye girmeye çalıştıklarında "The service is unavailable." uyarısıyla karşılaştı. Sorunun yoğun ilgiden kaynaklandığı düşünülüyor.

Bu gelişmeler sonrası kısa sürede Borsa İstanbul'un internet sitesinde yeniden erişim sağlanmaya başlandı.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Borsa İstanbul'da ise işlemler, büyük düşüşlerle başladı. Borsa İstanbul 100 endeksi, yüzde 6,87'lik bir düşüşle 10.060 puandan açıldı. Bankacılık endeksi yüzde 7,02, holding endeksi ise yüzde 6,69 oranında değer kaybetti. Tüm sektör endekslerinde düşüşler yaşanırken, en fazla kayıp yüzde 7,56 ile iletişim sektöründe görüldü.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

İşlemler başladıktan kısa bir süre sonra, kayıpların yüzde 5'i aşması nedeniyle devre kesici uygulandı ve işlemler geçici olarak durduruldu.

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