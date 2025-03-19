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Ekrem İmamoğlu’nun diploması edildi!

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili kararını verdi. İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti. Üniversitenin açıklamasında “Mezuniyetler ve diplomaların, ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline hükmedildiği belirtildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Mart 2025
Ekrem İmamoğlu’nun diploması edildi!

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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal etti. Üniversite, "Belgeler, savcılık ve YÖK'e gönderilecek" dedi.

ŞAİBELİ DİPLOMA İPTAL
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İmamoğlu'nun "Usulsüz" yatay geçişle İşletme Fakültesi'nden aldığı iddia edilen diploma ile ilgili kararını verdi. Yapılan inceleme sonucu, İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasının iptal edildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın "Araştırma Raporu"nda adı geçen kişi (İmamoğlu) dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir" denildi.

CHP'LILER TBMM'DE KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİ
Diploma kararının ardından CHP'li vekiller, TBMM'de olay çıkardı. Terör örgütünün kullandığı "Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganını attı.

Ekrem İmamoğlunun diploması iptal edildi! İstanbul Üniversitesi duyurdu... Belgeler savcılığa ve YÖKe gönderilecekEkrem İmamoğlunun diploması iptal edildi! İstanbul Üniversitesi duyurdu... Belgeler savcılığa ve YÖKe gönderilecek
Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi! İstanbul Üniversitesi duyurdu... "Belgeler savcılığa ve YÖK'e gönderilecek"

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