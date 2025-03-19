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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konuldu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konuldu. Kararın MASAK raporları uyarınca verildiği bildirildi.

Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 00:44 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 00:44
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konuldu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konuldu.

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İMAMOĞLU VE 7 ŞÜPHELİ HAKKINDA PKK'YA YARDIM SUÇU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

MASAK RAPORLARI UYARINCA EL KONULDU
Bu kapsamda bugün temin edilen MASAK raporları uyarınca, İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.

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