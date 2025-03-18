Çember daralıyor: Ekrem İmamoğlu'nun "CHP Genel Başkanlığı" planı ve "Kent uzlaşısı" için yurt dışında yaptığı gizemli görüşme!

YURT DIŞINDA YAPTIĞI GÖRÜŞME Dahası, İstanbul'daki "kent uzlaşısının" mimarı olan İmamoğlu'nun, yurtdışında yaptığı bir görüşmenin video kaydından da söz ediliyor...

CHP GENEL BAŞKANI MI OLACAK?

Diploması iptal edildiği taktirde Ekrem İmamoğlu'nun ne yapacağı merak konusu oldu. CHP kulislerinde İmamoğlu'nun bu durumda CHP Genel Başkanlığı'na soyunacağı konuşuluyor. İmamoğlu'nun ekibinin, "CHP Genel Başkanı olursanız siyaseten güçlü olursunuz. Böylece hem mücadelenizi daha güçlü bir şekilde sürdürürsünüz hem de diploma için hukuki mücadele verdiğiniz süreçte CHP'nin yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesini engellersiniz" görüşünü savunduğu söyleniyor.

Ekrem İmamoğlu aday olamazsa Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adaylığı konuşuluyor. Ayrıca Mansur Yavaş'ın önünün açılacağı hesabı yapılıyor. O nedenle Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı olsun ki bunları engellesin, bu arada diploma konusundaki hukuki mücadelesini sürdürsün isteniyor. Bunun altında Ekrem İmamoğlu olmazsa Özgür Özel ile Mansur Yavaş'ın adaylığını engellesin hesabı yatıyor.

İMAMOĞLU'NUN KASASI

Ekrem İmamoğlu'nun da B Planı olarak CHP Genel Başkanlığı'nı değerlendirdiği söyleniyor. Ancak diploması iptal edilse de bu durum İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı devam ettirmesine engel değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi demek, "para kuleleri" demek. Ekrem İmamoğlu'nun kasası demek. Siyasi çalışmalarının finansmanını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gücüyle kurduğu "Eko sistem" sayesinde karşılıyor. Adaylık çalışmalarını sürdürürken kullandığı özel uçağın parası nereden geliyor? "para kuleleri" Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yapma tarzının simgesi demek.

KILIÇDAROĞLU'NA NE DEDİ

Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultaydan sonra uzun bir süre görüşememişti. Çünkü Kılıçdaroğlu, kendisini devirenin Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyordu ve hain gözüyle bakıyordu. Ancak aracıların ısrarı sonucunda görüştüler. İmamoğlu'nun, CHP Genel Başkanlığı için Kılıçdaroğlu'ndan destek istediği söylendi. Kılıçdaroğlu'nun da "CHP Genel Başkanlığı'nı neden istiyorsun?" diye sorduğunda, "CHP Genel Başkanı olursam siyasi yasak getirmeye güçleri yetmez" diye karşılık verdiği söylendi.

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr Arşiv)

KURULTAY İPTAL EDİLİRSE

Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı'nı çantada keklik olarak görüyor. B planı olarak elinin altında hazır bulunduruyor. Ama kazın ayağı öyle değil. İşi çok zor. Neden?

1- CHP kurultayındaki şaibe iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturma derinleşiyor. Kurultayın iptali söz konusu olursa o zaman eski yönetimin yani Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesi söz konusu olacak. 1 yıl süreyle görev yapabilecek. Kılıçdaroğlu, yaralı. Bir daha CHP Genel Başkanlığı'nı elde ederse Ekrem İmamoğlu'na koltuğunu verir mi?

ÖZGÜR ÖZEL NE YAPAR?

2- CHP olağanüstü kurultaya gitse Ekrem İmamoğlu banko kazanacak diye bir şey yok. Özgür Özel ne yapacak? Siyasette kimse kimseye koltuğunu ikram etmez. Ekrem İmamoğlu'na karşı Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel işbirliği yapar mı?

MANSUR YAVAŞ BAYRAK AÇTI

3- Mansur Yavaş faktörü.

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için yürüttüğü kampanya CHP'deki bölünmeyi daha da derinleştirdi. Mansur Yavaş, "Ben kimsenin yedeği değilim" diye bayrak açtı. İmamoğlu'nun Ankara'daki salon toplantısına Mansur Yavaş'a yakın hiçbir belediye başkanı katılmadı.

Mansur Yavaş artık cumhurbaşkanı adayı olduğunu net bir dille açıklıyor.

YARGIYLA BAŞI DERTTE

Ayrıca İmamoğlu'nun yargıyla başı fena halde dertte.

1- Siyasi yasak aldığı 'ahmak davası' İstinafta bekliyor.

2- Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla açılan dava karar aşamasına geldi. Son duruşma 11 Nisan 2025'e ertelenmişti.

3- İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözlerinden dolayı, "Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermekten" dolayı yargılanıyor.