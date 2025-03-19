AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan muhalefete sert tepki!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hem kent uzlaşısı hem de yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

CHP yönetiminin algı operasyonlarıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hukuki süreci manipüle ettiği yönündeki asılsız ithamlar nedeniyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yapmıştı. Tunç iddiaların hadsizlik olduğuna dikkat çekerken bir başka açıklama AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan ithamlara ilişkin sert tepki gösterdi.

Özdemir, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukuk herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse, siyasi kimliği ne olursa olsun, hukukun üstünde değildir. Yargının başlattığı bir soruşturmayı çarpıtmak, kamuoyunu yönlendirmek ve süreci itibarsızlaştırmak, iyi niyetle izah edilemez.

Başta anamuhalefet partisi yöneticileri olmak üzere bazı siyasetçilerin, hukuki süreci manipüle etmek için Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik seviyesiz ithamları, yargıya baskı kurma ve kendi siyasi çaresizliğini örtme çabasından ibarettir.

Anamuhalefet partisi temsilcileri, adaletin tecellisini beklemek yerine, algı operasyonlarıyla süreci siyasallaştırmaya çalışmaktadır. Ancak unutulmasın ki, hiçbir siyasi figür veya grup, Türkiye Cumhuriyeti'nin üstünde değildir. Adalet herkes için gereklidir ve hukuk, siyasi şovlara kurban edilemez.

Bizler hukukun üstünlüğünü savunmaya, yargı sürecini sükûnetle takip etmeye, yargının işleyişine gölge düşürecek her türlü provokasyona karşı uyanık olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.