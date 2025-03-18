PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başıboş köpek sorunuyla ilgili kritik toplantı: "Hep birlikte çözeceğiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması, sahipsiz hayvanlar ve bakımevleriyle ilgili toplantı yapıldı. Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu süreçteki konuları yasalarımız, medeniyet değerlerimiz ve vicdani duruşumuzla hep birlikte çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 15:49 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 15:54
Başıboş köpek sorunuyla ilgili kritik toplantı: Hep birlikte çözeceğiz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması, sahipsiz hayvanlar ve bakımevleriyle ilgili toplantı yapıldı.

BAKAN YARDIMCILARI BİRİM AMİRLERİ VE 51 VALİ KATILDI

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gece bakan yardımcıları, ilgili birim amirleri ve 51 valinin katılımıyla, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması, sahipsiz hayvanlar ve bakımevleri ile ilgili video konferans toplantısının gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)

VİCDANİ DURUŞUMUZLA HEP BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ

Sahipsiz hayvanların toplanması, bakımevlerine yerleştirilmesi ve bakımlarıyla ilgili süreçleri hassasiyetle takip ettiklerini kaydeden Yerlikaya, "Müfettişlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçteki konuları yasalarımız, medeniyet değerlerimiz ve vicdani duruşumuzla hep birlikte çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yalovada dehşet: Bakkala giden 5 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradıYalovada dehşet: Bakkala giden 5 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
Yalova'da dehşet: Bakkala giden 5 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Esenyurtta başıboş sokak köpeği krizi! Ekiplere engel oldularEsenyurtta başıboş sokak köpeği krizi! Ekiplere engel oldular
Esenyurt'ta başıboş sokak köpeği krizi! Ekiplere engel oldular

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan peş peşe telefonlar... Dünya İsrail’e dur demeli!
AK Parti - MHP - DEM görüşmesinin arka planı! İmralı’ya 4. tur için başvuru yapıldı: PKK’nın fesih kongresi için öngörülen tarih ne?
Koza Altın
Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diploma soruşturmasında yeni detay! İddiaların odağındaki isim Özalp Tozan’ın ifadesi ortaya çıktı
CANLI | İsrail ateşkesi bozdu: 400’den fazla Filistinli şehit! Hamas’tan basın açıklaması | Tanklar sınırda göründü: Kara saldırısı mı başlıyor?
Türkiye’den İsrail’e Gazze tepkisi: İnsanlığa meydan okuyorlar! | Katliam şebekesi yargılanmalıdır
Türk Telekom
Galatasaray’dan çılgın transfer! Gardi’ye tam yetki verildi
Hamas’ın serbest bıraktığı rehinelerden ve ailelerinden İsrail’e Gazze tepkisi: Şoktayız, öfkeliyiz ve endişeliyiz
Tanyeli son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin sözleri yürek yaktı: Beni niye bıraktın!
MHP lideri Devlet Bahçeli’den 18 Mart mesajında Terörsüz Türkiye vurgusu: İlerlediğimiz yoldan bizi geri döndüremeyecekler
Kandil’in ’Karayılan’ı çağrı yapmam silah bırakmam diyor! İmralı’ya meydan okudu: Bazı konular bize bırakılsın ikna olmayanlar var
Çember daralıyor: Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı planı ve Kent uzlaşısı için yurt dışında yaptığı gizemli görüşme!
Mourinho yeni sezonda onu bekliyor! Forması hazır
Çelik dişlilerin haddini bildiği şanlı zafer! Çanakkale’yi geçilmez kılan destan 110 yaşında: Bir subayın günlüğünden Gelibolu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İmralı mesajı: Şart yok! Nevruz’da görüntülü çağrı olacak mı?
Trump daha görüşmeden mutabakata vardık dedi! Kritik görüşme bugün: Putin ve Trump ne konuşacak?
CANLI | ABD havadan ve denizden Yemen’e bomba yağdırdı Trump’tan İran’ı tehdit etti: Her kurşun İran’dan gibi değerlendirilecek
Bahis operasyonunda yeni gelişme! Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı! Bankpozitif itirafı geldi: Bana maliyeti 30 milyon dolar
Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!