Başıboş köpek sorunuyla ilgili kritik toplantı: "Hep birlikte çözeceğiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması, sahipsiz hayvanlar ve bakımevleriyle ilgili toplantı yapıldı.

BAKAN YARDIMCILARI BİRİM AMİRLERİ VE 51 VALİ KATILDI



Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gece bakan yardımcıları, ilgili birim amirleri ve 51 valinin katılımıyla, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması, sahipsiz hayvanlar ve bakımevleri ile ilgili video konferans toplantısının gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)

VİCDANİ DURUŞUMUZLA HEP BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ



Sahipsiz hayvanların toplanması, bakımevlerine yerleştirilmesi ve bakımlarıyla ilgili süreçleri hassasiyetle takip ettiklerini kaydeden Yerlikaya, "Müfettişlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçteki konuları yasalarımız, medeniyet değerlerimiz ve vicdani duruşumuzla hep birlikte çözeceğiz." ifadelerini kullandı.