TMSF Pozitifbank’a el koydu: Erkan Kork cezaevine gönderildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un, 2014'ten itibaren bu firma içindeki yazılımlarla yasa dışı bahis panellerini Payfix finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlendi. Erkan Kork'un yasa dışı bahis faaliyeti yürüten yapılar üzerinden "Payfix"i kurduğu saptandı.



Türkiye'de yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork gözaltına alındı. 6.9 milyar TL'lik kara para aklamadığı iddia edilen Kork'un şirketlerine el konuldu.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu açıklamasında şöyle denildi: "Pay Fix mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir."

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