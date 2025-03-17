Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan "Terörsüz Türkiye" ve yeni anayasa vurgusu

Buradaki konuşmasında ramazanın kardeşlik ve birlik ayı olduğuna işaret eden Tunç, bu ayın, milletin birliğine, ülkenin dirliğine vesile olmasını diledi. Terörün 40 yıldan bu yana Türkiye'nin önünde büyük bir engel olduğuna dikkati çeken Tunç, şunları kaydetti: "Bu anlamda devam eden çalışmalar inşallah başarıya ulaşır. İmralı ile DEM heyetinin görüşmesinden sonra ortaya çıkan çağrı, terör örgütünün feshine ve silahları bırakmasına yönelik. Bunun gerçeğe ulaşması, hayata geçmesi ülkemiz için çok önemli bir aşama olacak. Türkiye Yüzyılı'na başladığımız şu süreçte terörden kurtularak, birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek, hep beraber Türkiye Yüzyılı'nı, terörsüz bir Türkiye'yi inşa ederek ülkemiz yoluna devam edecek."

Adalet Bakanı Tunç, basın kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. (AA)

"GAZETECİLİK FAALİYETİ NEDENİYLE TUTUKLANAN BİR GAZETECİ YOK"

Adalet Bakanı Tunç, adaletin olmazsa olma şartının tarafsız ve bağımsız yargı olduğunu vurgulayarak, adalet ve basın ilişkisinin de önemli olduğunu söyledi.

Konuşmasında, ifade özgürlüğüne değinen Tunç, "Ülkemiz 23 yıldan bu yana basın özgürlüğü konusunda da önemli yol aldı." diye konuştu.

Basın özgürlüğü konusunda yapılan mevzuat değişikliklerinden bahseden Tunç, sosyal medyanın etkisiyle dezenformasyonun da arttığını, bunun basın özgürlüğünü de tehdit eden bir durum olduğunu kaydetti.

Bakan Tunç, basın özgürlüğü konusunda yapılan eleştirilere ilişkin, "Şunu açıklıkla söyleyelim; Türkiye'de gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklanan bir gazeteci yoktur. Mesleği gazeteci olabilir ama farklı bir suç nedeniyle yargının soruşturması söz konusu olabilir. Hiçbirimiz bir gazetecinin bir suç soruşturmasına tabi tutulmasını elbette ki istemeyiz." ifadelerini kullandı.