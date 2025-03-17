Tel Aviv İmamoğlu'na bel bağladı! Siyonist mecradan "Ekremci" analiz: "Türkiye'yi İsrail'in müttefiki yapacak adam"

Ekrem İmamoğlu ve İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad (Takvim.com.tr)



İMAMOĞLU'NDAN İSRAİL OLİMPİYAT KOMİTESİNE TEMİNAT



Hatırlanacağı üzere Ekrem İmamoğlu, geride bıraktığımız haftalarda İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad'la görüşmüş, İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları'nda İsrail takımına "güvenlik teminatı" vermişti.



İsrail'e İstanbul'aki organizasyona katılması için dil döken İmamoğlu'nun bu tutumuna JFORUM'un "Türkiye'yi İsrail'in müttefiki yapacak adam" başlıkla haberinde de dikkat çekildi.



İsrailli yetkili İmamoğlu'nu övdü: ʺÇok hoş bir adam, belagatli ve samimiʺ (Takvim.com.tr)



İSRAİL OLİMPİYAT KOMİTESİ BAŞKANI: İMAMOĞLU HOŞ VE BELAGATLİ BİR ADAM



Öte yandan İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad, Globes gazetesine İmamoğlu için "Çok hoş bir adam, belagatli ve samimi bir konuşmacı. "Bana, 'Bizimle kalmana memnuniyetle izin veririm' dedi" sözlerini kullandı.



Arad, İmamoğlu'na "İstanbul'a geleceğiz, oraya sağ salim varmamız için seni de ortağım olarak görüyorum" dediğini aktardı.



Bu konuşma üzerine anlaşıp tokalaştıklarını söyledi.