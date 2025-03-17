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Tel Aviv İmamoğlu'na bel bağladı! Siyonist mecradan "Ekremci" analiz: "Türkiye'yi İsrail'in müttefiki yapacak adam"

Olmayan seçim için kendini yollara vurup "siyasi koruma zırhı" arayışı içinde olan Ekrem İmamoğlu'na destek siyonist tetikçilerden geldi. Fransız JFORUM, Türkiye ve Başkan Erdoğan düşmanlığı çerçevesinde "Ekrem İmamoğlu" analizi yaptı. İmamoğlu için "Türkiye'yi İsrail'in müttefiki yapacak adam" dendi. Öte yandan İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad'ın "İmamoğlu çok hoş ve belagatli bir adam" övgüsü dikkat çekti. İsrail'in soykırım bakanı Katz da İmamoğlu'na destek veren bir diğer isim. Bu durum Türkiye'nin baskılarıyla kenara sıkışan Tel Aviv'in İmamoğlu'na bel bağladığını gösterdi.

Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 11:19 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 11:46
Tel Aviv İmamoğlu’na bel bağladı! Siyonist mecradan Ekremci analiz: Türkiye’yi İsrail’in müttefiki yapacak adam

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha takvimi belli olmayan genel seçim için şimdiden kendini yollara vurdu.

İstanbul'u sorunlarıyla beraber kaderine terk eden, özel jetlerle şehir şehir gezen İmamoğlu, hakkında devam eden yargı süreci, mahkemelik olan CHP kurultayı ve diploması üzerindeki şaibeler nedeniyle adaylığını siyasi bir "koruma zırhı" olarak kullanmayı hedefliyor.

İngiliz Financial Times, Türk yargısını hedef aldı İmamoğlu'nu parlattı (Takvim.com.tr)İngiliz Financial Times, Türk yargısını hedef aldı İmamoğlu'nu parlattı (Takvim.com.tr)

İNGİLİZ OYUNU

Bu süreçte İmamoğlu'na destek emperyalizmin tetikçisi, küresel algı operasyonlarının mahfili Batılı işbirlikçilerden geldi.

İngiltere merkezli Financial Times, İmamoğlu'nu "Milliyetçilerden, Kürtlerden ve solculardan oluşan geniş bir tabanı var. Erken seçim için ön seçime katılacak" sözleriyle parlatmayı hedefleti.

İmamoğlu, Türkiye ve Türk yargısını İngilizlere şikayet etti (Takvim.com.tr)İmamoğlu, Türkiye ve Türk yargısını İngilizlere şikayet etti (Takvim.com.tr)

İBB Başkanı ise hakkında devam eden yargı süreci üzerinden "mağduriyet" algısı oluşturup İngiliz basınında Türkiye'yi ve Türk yargısını şikayet etti.

Siyonist mecradan ʺEkremciʺ analiz: ʺTürkiye'yi İsrail'in müttefiki yapacak adamʺ (Takvim.com.tr)Siyonist mecradan ʺEkremciʺ analiz: ʺTürkiye'yi İsrail'in müttefiki yapacak adamʺ (Takvim.com.tr)

FRANSIZ BASINININ SİYONİST MECRA YAZDI: İMAMOĞLU TÜRKİYE'Yİ İSRAİL'İN MÜTTEFİKİ YAPACAK

Fransa'da yayın yapan siyonist destekçisi JFORUM isimli haber sitesi ise dikkat çeken bir "Ekrem İmamoğlu" analizi kaleme aldı.

Türkiye ve Başkan Erdoğan düşmanlığı çerçevesinde gelişen haberde İmamoğlu için "Türkiye'yi İsrail'in müttefiki yapacak adam" dendi.

İmamoğlu'nun İsrail'e göz kırptığını ve İsrailli yetkililerle görüşmekten çekinmediğini belirten yazıda "Türkiye'nin çehresini ve İsrail'le ilişkilerini değiştirebilecek mi?" sorusu tartışıldı.

Ekrem İmamoğlu ve İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad (Takvim.com.tr)

İMAMOĞLU'NDAN İSRAİL OLİMPİYAT KOMİTESİNE TEMİNAT

Hatırlanacağı üzere Ekrem İmamoğlu, geride bıraktığımız haftalarda İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad'la görüşmüş, İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları'nda İsrail takımına "güvenlik teminatı" vermişti.

İsrail'e İstanbul'aki organizasyona katılması için dil döken İmamoğlu'nun bu tutumuna JFORUM'un "Türkiye'yi İsrail'in müttefiki yapacak adam" başlıkla haberinde de dikkat çekildi.

İsrailli yetkili İmamoğlu'nu övdü: ʺÇok hoş bir adam, belagatli ve samimiʺ (Takvim.com.tr)İsrailli yetkili İmamoğlu'nu övdü: ʺÇok hoş bir adam, belagatli ve samimiʺ (Takvim.com.tr)

İSRAİL OLİMPİYAT KOMİTESİ BAŞKANI: İMAMOĞLU HOŞ VE BELAGATLİ BİR ADAM

Öte yandan İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad, Globes gazetesine İmamoğlu için "Çok hoş bir adam, belagatli ve samimi bir konuşmacı. "Bana, 'Bizimle kalmana memnuniyetle izin veririm' dedi" sözlerini kullandı.

Arad, İmamoğlu'na "İstanbul'a geleceğiz, oraya sağ salim varmamız için seni de ortağım olarak görüyorum" dediğini aktardı.

Bu konuşma üzerine anlaşıp tokalaştıklarını söyledi.

İsrail soykırım bakanı Katz ʺHer şey güzel olacakʺ deyip İmamoğlu'na methiye düzdü (Takim.com.tr)İsrail soykırım bakanı Katz ʺHer şey güzel olacakʺ deyip İmamoğlu'na methiye düzdü (Takim.com.tr)


İSRAİL'İN SOYKIRIM BAKANINDAN İMAMOĞLU'NA METHİYE

Daha önce de Gazze kasabı Netanyahu'nun kabinesi Ekrem İmamoğlu'na methiyeler düzmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, X hesabından Türkçe paylaşım yapıp "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim" diyerek İmamoğlu'na destek vermişti.

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