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ANKA III'ten LGK-82 mühimmatıyla hedefe tam isabet!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatını ateşleyerek hedefi başarıyla vurdu.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 14:50 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 14:50
ANKA III’ten LGK-82 mühimmatıyla hedefe tam isabet!

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatını ateşleyerek hedefi başarıyla vurdu.

ANKA 3 ASELSAN'ın mühimmatı ile hedefi vurdu!

LGK-82 MÜHİMMATI İLE TAM İSABET

ANKA III yeni kabiliyetler kazanmaya devam ediyor.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün paylaşımı (Ekran görüntüsü)Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Daha önce çeşitli yerli mühimmatlarla başarılı ateş testleri yapılan ANKA III, bu kez ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatıyla başarılı bir atış gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün paylaşımı (Ekran görüntüsü)Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, ANKA III'ün ASELSAN'ın geliştirdiği LGK-82 mühimmatını başarıyla ateşlemesinin, Türkiye'nin havadaki etkinliğini bir üst seviyeye taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün paylaşımı (Ekran görüntüsü)Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Bu önemli kabiliyet kazanımının, milli mühendislik gücünün ve Türk savunma sanayisindeki kararlı ilerleyişlerinin somut bir göstergesi olduğunu aktaran Görgün, "Başta ASELSAN ve TUSAŞ olmak üzere, projede emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknik ekiplerimizi ve alt yüklenicilerimizi yürekten kutluyorum. Her yeni başarı, bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda attığımız adımları daha da perçinliyor." ifadesini kullandı.

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