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DEM Parti heyetinden önce MHP'ye sonra AK Parti'ye ziyaret! Yol uzun hedef tek amaç Terörsüz Türkiye... "Samimi bir görüşme oldu"

DEM Parti heyeti, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki siyasi parti ziyaretlerinin ikinci turuna bugün de devam ediyor. DEM Parti heyeti önce MHP'yi sonra AK Parti'yi ziyaret etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Faydalı bir görüşme oldu" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise "Samimi bir görüşme oldu. Değerlendirmelerimizi kendilerine ilettik" şeklinde konuştu. Yaklaşık iki saat süren görüşme sonrası DEM heyetinin kapsamlı açıklama yapması bekleniyor.

Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 09:55 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 12:51
DEM Parti heyetinden önce MHP’ye sonra AK Parti’ye ziyaret! Yol uzun hedef tek amaç Terörsüz Türkiye... Samimi bir görüşme oldu

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yönelik "silah bırak, kendini feshet" çağrısı sonrası DEM Parti heyetinin siyasi parti ziyaretleri sürüyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyet, önce MHP'yi sonra AK Parti'yi ziyaret etti.

DEM Parti heyeti AK Parti grubunu ziyaret etti!



AK Parti heyetinde Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik bulundu.

MHP - DEM Parti görüşmesi sona erdi!


Görüşme sonrası DEM heyeti açıklama yapmadı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Samimi bir görüşme oldu. Değerlendirmelerimizi kendilerine ilettik" dedi.

DEM PARTİ MHP'Yİ ZİYARET ETTİ

DEM Parti, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu'dan oluşan heyetle görüştü.

DEM Parti heyeti, TBMM'de MHP heyeti ile bir araya geldi. (DHA)DEM Parti heyeti, TBMM'de MHP heyeti ile bir araya geldi. (DHA)

MHP TBMM Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, DEM Parti'den Bakırhan ve Hatimoğulları'nın yanı sıra Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer aldı.

Görüşmede 27 Şubat sonrası ortaya çıkan tablo ile siyasi partilerin terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te neler yapabileceği, hangi adımları atabileceği tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

DEM Parti heyeti, TBMM'de MHP heyeti ile bir araya geldi. (DHA)DEM Parti heyeti, TBMM'de MHP heyeti ile bir araya geldi. (DHA)

BASINA KAPALI GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Şunu bilmenizi isterim, çok faydalı bir görüşme oldu." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti MHP'yi ziyaret etti. (Ekran görüntüsü)DEM Parti MHP'yi ziyaret etti. (Ekran görüntüsü)

BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Tülay Hatimoğulları ise yaşanan süreçle ilgili görüşmelerde bulunduklarını belirterek, tüm görüşmeleri tamamladıktan sonra detaylı açıklama yapacaklarını bildirdi.

DEM Parti heyeti MHP'yi ziyaret etti

MHP heyetine teşekkür eden Hatimoğulları, "Sayın Devlet Bahçeli, sağlık koşulları elverseydi, bugün bu görüşmede olacaktı fakat sağlık koşullarından dolayı kendisinin yetkilendirdiği heyetle görüştük. Biz, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

İMRALI'YA DÖRDÜNCÜ ZİYARET

Öte yandan bu süreçte DEM Parti heyetinin İmralı'ya dördüncü bir ziyaret gerçekleştirebileceği ifade ediliyor.

DEM Parti İmralı heyeti (AA)DEM Parti İmralı heyeti (AA)

"GİDECEĞİMİZ UZUN BİR YOL VAR"

Kritik ziyaret öncesi dün açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kırılgan ortamı hırpalayıp sarsacak her türlü açıklamadan özenle kaçınılması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti İmralı heyeti MHP'yi ziyaret etmişti. (AA)DEM Parti İmralı heyeti MHP'yi ziyaret etmişti. (AA)

"DENİZİ GEÇİP DEREDE ÇIRPINMANIN MANASI YOKTUR"

Bahçeli, yaptığı açıklamada, "DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin MHP'ye gerçekleştireceği ikinci ziyaretinde de olmayı arzu ederdim. Değerli dava arkadaşlarımı ve DEM parti heyetini selamlıyor, terörsüz Türkiye seferberliğimiz kutlu olsun diyorum. Yanlış anlamaları tetikleyecek, kırılgan ortamı hırpalayıp sarsacak her türlü açıklamadan özenle kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Gideceğimiz daha uzun bir yol vardır. Denizi geçip de derede çırpınmanın bir manası yoktur." ifadelerini kullandı.

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