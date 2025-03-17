DEM Parti heyetinden önce MHP'ye sonra AK Parti'ye ziyaret! Yol uzun hedef tek amaç Terörsüz Türkiye... "Samimi bir görüşme oldu"

DEM Parti MHP'yi ziyaret etti. (Ekran görüntüsü)

BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Tülay Hatimoğulları ise yaşanan süreçle ilgili görüşmelerde bulunduklarını belirterek, tüm görüşmeleri tamamladıktan sonra detaylı açıklama yapacaklarını bildirdi.

MHP heyetine teşekkür eden Hatimoğulları, "Sayın Devlet Bahçeli, sağlık koşulları elverseydi, bugün bu görüşmede olacaktı fakat sağlık koşullarından dolayı kendisinin yetkilendirdiği heyetle görüştük. Biz, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

İMRALI'YA DÖRDÜNCÜ ZİYARET



Öte yandan bu süreçte DEM Parti heyetinin İmralı'ya dördüncü bir ziyaret gerçekleştirebileceği ifade ediliyor.