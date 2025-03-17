DEM Parti heyetinden önce MHP'ye sonra AK Parti'ye ziyaret! Yol uzun hedef tek amaç Terörsüz Türkiye... "Samimi bir görüşme oldu"

DEM Parti MHP'yi ziyaret etti. (Ekran görüntüsü)
BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Tülay Hatimoğulları ise yaşanan süreçle ilgili görüşmelerde bulunduklarını belirterek, tüm görüşmeleri tamamladıktan sonra detaylı açıklama yapacaklarını bildirdi.
MHP heyetine teşekkür eden Hatimoğulları, "Sayın Devlet Bahçeli, sağlık koşulları elverseydi, bugün bu görüşmede olacaktı fakat sağlık koşullarından dolayı kendisinin yetkilendirdiği heyetle görüştük. Biz, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.
İMRALI'YA DÖRDÜNCÜ ZİYARET
Öte yandan bu süreçte DEM Parti heyetinin İmralı'ya dördüncü bir ziyaret gerçekleştirebileceği ifade ediliyor.
DEM Parti İmralı heyeti (AA)
"GİDECEĞİMİZ UZUN BİR YOL VAR"
Kritik ziyaret öncesi dün açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kırılgan ortamı hırpalayıp sarsacak her türlü açıklamadan özenle kaçınılması gerektiğini vurguladı.
DEM Parti İmralı heyeti MHP'yi ziyaret etmişti. (AA)
"DENİZİ GEÇİP DEREDE ÇIRPINMANIN MANASI YOKTUR"
Bahçeli, yaptığı açıklamada, "DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin MHP'ye gerçekleştireceği ikinci ziyaretinde de olmayı arzu ederdim. Değerli dava arkadaşlarımı ve DEM parti heyetini selamlıyor, terörsüz Türkiye seferberliğimiz kutlu olsun diyorum. Yanlış anlamaları tetikleyecek, kırılgan ortamı hırpalayıp sarsacak her türlü açıklamadan özenle kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Gideceğimiz daha uzun bir yol vardır. Denizi geçip de derede çırpınmanın bir manası yoktur." ifadelerini kullandı.