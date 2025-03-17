PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Rekabet Kurulu'ndan platformlara "danışıklı dövüş" araştırması!

Rekabet Kurulu, Netflix, Disney, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain TV platformlarına yönelik soruşturma başlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Mart 2025
Rekabet Kurulu’ndan platformlara danışıklı dövüş araştırması!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rekabet Kurulu'nun abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan dijital yayın platformlarına ilişkin ön araştırması karara bağlandı. Buna göre; NETFLIX, DISNEY , EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması kanununu ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Bu platformların anlaşma ve uygulamaları tek tek incelenecek. Kurulun, elde edilen bilgi ve belgelerle yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulduğu belirtildi. Açıklamada, bu platformlar hakkında soruşturma açılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açılan soruşturma kapsamında, Netflix'in, içeriklere yönelik lisans anlaşmaları kapsamında bağımsız yapımcıların yapımları aleyhine kayırmak gibi davranışlar aracılığıyla hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında kanunu ihlal edip etmediği araştırılacak.

Ayrıca, Netflix, Disney, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain'in kanunu ihlal edip etmediği incelenecek."

NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİNe soruşturma! Tekelleşme, kayırma, ayrımcılık... Rekabet Kurulu mercek altına aldıNETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİNe soruşturma! Tekelleşme, kayırma, ayrımcılık... Rekabet Kurulu mercek altına aldı
NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN'e soruşturma! Tekelleşme, kayırma, ayrımcılık... Rekabet Kurulu mercek altına aldı
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan ABD Başkanı Donald Trump’a telefon!
İkramiyede son viraj: Emekliler dikkat! Yarın Meclis’te haftaya hesapta
Türk Telekom
Son dakika: Kuzey Makedonya’da bir gece kulübünde yangın! Ölü sayısı artıyor | 4 tutuklama kararı
Fon büyüklüğünde rekor seviye! Çocuklar ve gençler BESleniyor! En yüksek artış 18 yaş altında
28 yıllık dostluk kaldığı yerden devam: Demet Akalın Alişan ile 4 yıldır küs olduğu arkaşını iftar sofrasında barıştırdı!
15 gün önce trafiğe kapatıldı! Bakırköy’de çöken yol vatandaşı bezdirdi CHP’li İBB’ye tepki yağdı: Planlı olsunlar bu stresi çekmek zorunda değiliz
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Anneniz cennetin kapısıdır
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den DEM Parti ziyareti öncesi flaş açıklama: Kanlı silahlar bir an önce teslim edilmeli
Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe - Samsunspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN’e soruşturma! Tekelleşme, kayırma, ayrımcılık... Rekabet Kurulu mercek altına aldı
Şam-YPG mutabakatı sonrası Ferhat Abi Şahin’e suikast iddiası! Tetiği PKK’lı Cemil Bayık mı çektirdi?
Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi
Fırıldağın ipini tutan belli oldu! Borsa manipülasyonundan mezhepçi fitneye... CHP’li Cemal Enginyurt Muhammed Yakut’la ne pazarlık yaptı?
Sus nefesini keserim | Kan donduran görüntüler: Ağlayan çocuğunu susturamayınca önce tokatladı ardından burnunu sıktı
İmamoğlu’nun ön seçim sirki dağıldı! 23 Mart öncesi CHP’de gayrimeşru işler... Üye olmayan yüz binleri hazirun listesine kaydettiler
Falcı, büyücü ve spiritüel medyumlara denetim! Ece Gürel ile patlak vermişti! Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçıranları yakaladı
CANLI | Donald Trump’tan vur emri: ABD havadan ve denizden Yemen’e bomba yağdırıyor! Ölü ve yaralılar var
Galatasaray’dan sürpriz imza! Kimse beklemiyordu
Entübe edilen Tanyeli’den haber var! Son sağlık durumu nasıl?