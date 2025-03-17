Rekabet Kurulu'ndan platformlara "danışıklı dövüş" araştırması!

Rekabet Kurulu'nun abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan dijital yayın platformlarına ilişkin ön araştırması karara bağlandı. Buna göre; NETFLIX, DISNEY , EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması kanununu ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Bu platformların anlaşma ve uygulamaları tek tek incelenecek. Kurulun, elde edilen bilgi ve belgelerle yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulduğu belirtildi. Açıklamada, bu platformlar hakkında soruşturma açılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Açılan soruşturma kapsamında, Netflix'in, içeriklere yönelik lisans anlaşmaları kapsamında bağımsız yapımcıların yapımları aleyhine kayırmak gibi davranışlar aracılığıyla hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında kanunu ihlal edip etmediği araştırılacak.



Ayrıca, Netflix, Disney, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain'in kanunu ihlal edip etmediği incelenecek."

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