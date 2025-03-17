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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den DEM Parti ziyareti öncesi açıklama: Terörü çıkarma zamanı gelip çattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin MHP'ye ikinci ziyareti öncesinde yazılı bir açıklama yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Mart 2025
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den DEM Parti ziyareti öncesi açıklama: Terörü çıkarma zamanı gelip çattı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "PKK'nın derhal ve hiçbir şart ileri sürmeksizin kongresini toplayarak feshini kararlaştırması, kanlı silahların teslimini bir an evvel yapması ertelenemez ve geciktirilemez bir gündem konusudur" dedi.

Bahçeli'nin yazılı açıklaması şöyle, "Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır. Kaldı ki geride kalan 41 yıllık zamanda bölücü terör örgütü yakmış, yıkmış, katletmiş, kirletmiş, şiddet eylemlerinde çıta yükseltmiştir.

27 Şubat 2025 tarihinde, terör örgütünün kurucu önderi tarafından yapılan "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" kapsamında PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte örgütsel varlığının feshedilmesi istenmiştir. Bu çağrı esas itibariyle talimatla bezenmiş ve belgelenmiş bir çağrıdır. Suriye'nin kuzeydoğusundaki inkarı ve ihmali olmayacak ciddi gelişmeler vardır.

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