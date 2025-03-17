İkinci zoom cuntası mı? İmamoğlu'nun "diploma giderse CHP koltuğu cepte dursun" planı: "Çalık'ı İBB'ye Özel'i emekliye gönderme" hesabı

CHP
kurultayındaki şaibe iddiaları, belediyelerdeki yolsuzluk ve Kandil uzlaşısı soruşturması, adrese teslim ihale vurgunları, sorunlu üniversite diploması...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nun adı şaibe ve usulsüzlüklerle anılıyor.
ADAYLIĞINI SİYASİ KORUMA ZIRHI OLARAK KULLANIYOR
Durumun farkında olan İmamoğlu, ön seçim tiyatrosuna girişti. İlan ettiği adaylığını kendine siyasi bir koruma zırhı olarak kullanmaya niyetlendi. Daha takvimi belli olmayan genel seçim için şimdiden kendini yollara vurdu.
İstanbul'u sorunlarıyla beraber kaderine terk edip özel jetlerle şehir şehir gezdi.
Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun ʺkoruma zırhıʺ oyununun farkında (Takvim.com.tr)
MANSUR YAVAŞ "KORUMA ZIRHI" OYUNUNUN FARKINDA
Mansur Yavaş da İmamoğlu'nun "koruma zırhı"
oyununun farkında.
Ön seçime karşı çıkıp "Kimsenin yedek lastiği olmam"
resti çeken Yavaş, "Ekrem Bey kendi üzerinde olan baskılardan dolayı 'Bir an evvel adayımız açıklansın. Erken seçime davet edelim' dedi. Saygıdeğer bir fikirdir. Parti de bu yönde karar almıştır"
dedi.
Yavaş'ın adaylık iddiasını sürdürdüğünü gören İmamoğlu Diyarbakır'da "Beni saf dışı bırakıp muhalefetin adayını kendileri belirlemek istiyorlar"
deyip "Benim dışımdaki her aday hükümetin adayıdır"
algısı yapmaya kalktı. Rakibi Yavaş'ı hedef tahtasına koydu.
İmamoğlu'nun ʺdiploma giderse CHP koltuğu cepte dursunʺ planı (Takvim.com.tr)
CHP KULİSLER BU İDDİAYLA ÇALKALANIYOR! İMAMOĞLU'NUN SİNSİ PLANI
Tartışmalar sürerken CHP
kulisleri ihanet kokan çok çarpıcı bir iddia ile sallandı.
Ekrem İmamoğlu
'nun devam eden "Kandil uzlaşısı"
ve "ihale yolsuzlukları"
soruşturmalarının İBB'ye uzanacağını öngördüğü, bunun için de İBB Başkanlığından ayrılıp koltuğu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık
'a devredeceği ifade edildi.
İddia Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener tarafından "İmamoğlu'nun sinsi planı…"
başlığıyla gündeme getirildi.
KKTC'den İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişinin usulsüz olduğunun bilincinde olan İmamoğlu, olası diploma iptali durumunda atacağı adımları da netleştirdi.
İBB Başkanı'nın kurultay üzerindeki şaibeleri bahane edip yeniden kurultayı toplayarak Özgür Özel
'i koltuktan indireceği söyleniyor. Cumhurbaşkanlığına aday olamayacağı için CHP koltuğunu cepte tutmayı, Genel Başkan olmayı amaçladığı konuşuluyor.