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İstanbul trafiğinde pazartesi yoğunluğu | İstanbul trafik son durum

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 60’lara dayandı. Haftanın ilk iş gününde işe ve okula gitmek isteyen yolcular, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 09:21 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 09:21
İstanbul trafiğinde pazartesi yoğunluğu | İstanbul trafik son durum

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Megakentte sabahın erken saatlerinden itibaren ana arterlerde ve caddelerde araçlar yavaş ilerlerken toplu ulaşımda da özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Pendik, Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy mevkilerinde trafik akışı ağır seyrediyor, TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa ve Anadolu yakalarını bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

İstanbul'da pazartesi trafiği (AA)İstanbul'da pazartesi trafiği (AA)

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Küçükçekmece, Okmeydanı ve Çağlayan'da, TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe ile Gaziosmanpaşa arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da pazartesi trafiği (AA)İstanbul'da pazartesi trafiği (AA)

Haftanın ilk iş gününde işe ve okula gitmek isteyen yolcular, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da pazartesi trafiği (AA)İstanbul'da pazartesi trafiği (AA)

Özellikle aktarmaların yapıldığı metrobüs ve metro istasyonlarında bekleyenler, uzun kuyruklar nedeniyle araçlara binmekte zorluk çekti.

İstanbul'da pazartesi trafiği (AA)İstanbul'da pazartesi trafiği (AA)

İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu, kent genelinde yüzde 60'a kadar yükseldi.

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