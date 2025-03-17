Doktorların vergi oyunu Gelir İdaresi Başkanlığı’na takıldı!

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'GÖNÜLLÜ GELİN' DENİYOR
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın doktorlarla ilgili çalışmada yaklaşık 15 milyar liralık matrah farkı bulduğu öğrenildi. Şimdiye kadar riskli gruptaki doktorların büyük bir kısmı ile görüşüldüğü, yaklaşık yarıya yakınının gönüllü uyuma girdiği ifade edildi. Gönüllü uyumla mükellefin elde ettiği hasılat için beyanname verdiği, ödeme şartının yerine getirilip getirilmediğinin de kontrol edildiği anlatıldı. Gönüllü uyuma giren mükellefler için vergi zıyai cezasının da uygulanmadığı vurgulandı. Gönüllü uyum olmasaydı mükellefe vergi zıyai cezası de kesilecekti.
GERÇEK KAZANÇ BEYANI ŞART
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şahsi mesaiye dayanarak kişinin kendi nam ve hesabına verdiği fal ve astroloji gibi hizmetlerin serbest meslek faaliyeti kapsamında vergilendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Hedefimiz, vergide adaleti sağlamak, bunun için istisnasız tüm kazançlarda kayıt dışılıkla mücadelemiz sürecek. Çalışma, 2024 yılında elde edilen gelirlere yönelik de yapılacak. İzaha davete uyum göstererek yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler ağır cezalarla karşılaşmayacak. Beyan dönemi geçmeden mükellefler gerçek kazançlarını beyan etmeli."