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DEM Parti heyeti AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek

DEM Parti heyeti, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki siyasi parti ziyaretlerinin ikinci turuna bugün de devam edecek. Geçtiğimiz hafta başta CHP olmak üzere muhalefet partilerini ziyaret eden DEM Parti heyeti bugün AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek. Ziyaret öncesi sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gideceğimiz daha uzun bir yol vardır. Denizi geçip de derede çırpınmanın bir manası yoktur." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 09:55 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 10:19
DEM Parti heyeti AK Parti ve MHP’yi ziyaret edecek

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yönelik "silah bırak, kendini feshet" çağrısı sonrası DEM Parti heyeti tarafından sürece yönelik parti ziyaretleri sürüyor.

DEM Parti İmralı heyeti AK Parti'yi ziyaret etmişti. (AA)DEM Parti İmralı heyeti AK Parti'yi ziyaret etmişti. (AA)


DEM PARTİ AK PARTİ VE MHP'Yİ ZİYARET EDECEK

Geçtiğimiz hafta başta CHP olmak üzere muhalefet partilerini ziyaret eden DEM Parti heyeti bugün AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek.

DEM Parti İmralı heyeti (AA)DEM Parti İmralı heyeti (AA)

"GİDECEĞİMİZ UZUN BİR YOL VAR"

Kritik ziyaret öncesi dün açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kırılgan ortamı hırpalayıp sarsacak her türlü açıklamadan özenle kaçınılması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti İmralı heyeti MHP'yi ziyaret etmişti. (AA)DEM Parti İmralı heyeti MHP'yi ziyaret etmişti. (AA)

"DENİZİ GEÇİP DEREDE ÇIRPINMANIN MANASI YOKTUR"

Bahçeli, yaptığı açıklamada, "DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin MHP'ye gerçekleştireceği ikinci ziyaretinde de olmayı arzu ederdim. Değerli dava arkadaşlarımı ve DEM parti heyetini selamlıyor, terörsüz Türkiye seferberliğimiz kutlu olsun diyorum. Yanlış anlamaları tetikleyecek, kırılgan ortamı hırpalayıp sarsacak her türlü açıklamadan özenle kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Gideceğimiz daha uzun bir yol vardır. Denizi geçip de derede çırpınmanın bir manası yoktur." ifadelerini kullandı.

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DEM Parti heyeti AK Parti ve MHP’yi ziyaret edecek
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