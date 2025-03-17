DEM Parti heyeti AK Parti ve MHP’yi ziyaret edecek

DEM Parti İmralı heyeti MHP'yi ziyaret etmişti. (AA)

"DENİZİ GEÇİP DEREDE ÇIRPINMANIN MANASI YOKTUR"



Bahçeli, yaptığı açıklamada, "DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin MHP'ye gerçekleştireceği ikinci ziyaretinde de olmayı arzu ederdim. Değerli dava arkadaşlarımı ve DEM parti heyetini selamlıyor, terörsüz Türkiye seferberliğimiz kutlu olsun diyorum. Yanlış anlamaları tetikleyecek, kırılgan ortamı hırpalayıp sarsacak her türlü açıklamadan özenle kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Gideceğimiz daha uzun bir yol vardır. Denizi geçip de derede çırpınmanın bir manası yoktur." ifadelerini kullandı.