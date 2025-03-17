SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

4 ayrı suç örgütüne operasyon: 79 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara, Adana ve Van'da 4 ayrı suç örgütüne operasyon düzenlendiğini açıkladı. Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Yerlikaya, operasyon kapsamında 79 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 08:42 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 08:45
4 ayrı suç örgütüne operasyon: 79 şüpheli yakalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara, Adana ve Van'da 4 ayrı suç örgütüne operasyon düzenlendiğini açıkladı.

4 suç örgütüne operasyon: 79 Gözaltı



79 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Yerlikaya, operasyon kapsamında 79 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

İşte Yerlikaya'nın açıklaması:

İstanbul'da B.G.'nin (yurt dışında tutuklu)
Ankara'da A.A.'nın,
Adana'da A.S.'nin,
Van'da O.Y.'nin elebaşılığını yaptığı 4 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda;

A.A., A.S. ve O.Y. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 79 şüpheli yakalandı.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Ankara, Adana ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
◾Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
◾Nitelikli Yağma,
◾6136 Sayılı Kanuna Muhalefet,
◾Yasa Dışı Kumar Oynatmak,
◾Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,
◾Mala Zarar Verme,
◾Suç Üstlenme,
◾Uyuşturucu Madde Ticareti ,
◾Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu;
7 adet ruhsatsız tabanca,
3 adet ruhsatsız tüfek,
1 adet otomatik tabanca,
2 adet el bombası ile
Muhtelif miktarda uyuşturucu madde iele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Aile boyu Mossad casusluğuna 22 yıl hapis talebi!
Başkan Erdoğan’dan ABD Başkanı Donald Trump’a telefon!
Türk Telekom
Kar yağışı İstanbul’u son kez şiddetli vuracak! Meteoroloji 26 ile sarı kod verdi: Sağanak, fırtına, çığ... Hava buz kesecek
İkramiyede son viraj: Emekliler dikkat! Yarın Meclis’te haftaya hesapta
Son dakika: Kuzey Makedonya’da bir gece kulübünde yangın! Ölü sayısı artıyor | 4 tutuklama kararı
Fon büyüklüğünde rekor seviye! Çocuklar ve gençler BESleniyor! En yüksek artış 18 yaş altında
28 yıllık dostluk kaldığı yerden devam: Demet Akalın Alişan ile 4 yıldır küs olduğu arkadaşını iftar sofrasında barıştırdı!
15 gün önce trafiğe kapatıldı! Bakırköy’de çöken yol vatandaşı bezdirdi CHP’li İBB’ye tepki yağdı: Planlı olsunlar bu stresi çekmek zorunda değiliz
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Anneniz cennetin kapısıdır
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den DEM Parti ziyareti öncesi flaş açıklama: Kanlı silahlar bir an önce teslim edilmeli
Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe - Samsunspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN’e soruşturma! Tekelleşme, kayırma, ayrımcılık... Rekabet Kurulu mercek altına aldı
Şam-YPG mutabakatı sonrası Ferhat Abi Şahin’e suikast iddiası! Tetiği PKK’lı Cemil Bayık mı çektirdi?
Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi
Fırıldağın ipini tutan belli oldu! Borsa manipülasyonundan mezhepçi fitneye... CHP’li Cemal Enginyurt Muhammed Yakut’la ne pazarlık yaptı?
İmamoğlu’nun ön seçim sirki dağıldı! 23 Mart öncesi CHP’de gayrimeşru işler... Üye olmayan yüz binleri hazirun listesine kaydettiler
CANLI | Donald Trump’tan vur emri: ABD havadan ve denizden Yemen’e bomba yağdırıyor! Ölü ve yaralılar var
Galatasaray’dan sürpriz imza! Kimse beklemiyordu
Entübe edilen Tanyeli’den haber var! Son sağlık durumu nasıl?