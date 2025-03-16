Şanlıurfa’da AK Parti Belediye Meclis üyesi Mahmut Dirier’e silahlı saldırı

AK Parti Belediye Meclis üyesine silahlı saldırı (DHA)

İddiaya göre, sahur vakti evine gitmekte olan ve yola konulan taşlar nedeniyle hızını düşürmesi sağlanan Mahmut Dirier'in kullandığı 45 ED 094 plakalı hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.