SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Şanlıurfa'da AK Parti Belediye Meclis üyesi Mahmut Dirier'e silahlı saldırı

Şanlurfa'nın Birecik ilçesinde, evine gitmekte olan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier’in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Dirier, yara almazken saldırıyı gerçekleştirenler aranıyor.

Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 15:06 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 15:13
Şanlıurfa’da AK Parti Belediye Meclis üyesi Mahmut Dirier’e silahlı saldırı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Olay, gece saatlerinde Birecik'in Kural Mahallesi girişinde meydana geldi.

AK Parti Belediye Meclis üyesine silahlı saldırı (DHA)AK Parti Belediye Meclis üyesine silahlı saldırı (DHA)

İddiaya göre, sahur vakti evine gitmekte olan ve yola konulan taşlar nedeniyle hızını düşürmesi sağlanan Mahmut Dirier'in kullandığı 45 ED 094 plakalı hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Belediye meclis üyesinin aracına silahlı saldırı

AK Parti Belediye Meclis üyesine silahlı saldırı (DHA)AK Parti Belediye Meclis üyesine silahlı saldırı (DHA)

Aracına çok sayıda mermi isabet eden Diner, saldırıyı yara almadan atlatırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı.

AK Parti Belediye Meclis üyesine silahlı saldırı (DHA)AK Parti Belediye Meclis üyesine silahlı saldırı (DHA)

Diner'in ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN’e soruşturma! Tekelleşme, kayırma, ayrımcılık... Rekabet Kurulu mercek altına aldı
Şam-YPG mutabakatı sonrası Ferhat Abi Şahin’e suikast iddiası! Tetiği PKK’lı Cemil Bayık mı çektirdi?
Fırıldağın ipini tutan belli oldu! Borsa manipülasyonundan mezhepçi fitneye... CHP’li Cemal Enginyurt Muhammed Yakut’la ne pazarlık yaptı?
Son dakika: Kuzey Makedonya’da bir gece kulübünde yangın! Ölü sayısı artıyor | 4 tutuklama kararı
İmamoğlu’nun ön seçim sirki dağıldı! 23 Mart öncesi CHP’de gayrimeşru işler... Üye olmayan yüz binleri hazirun listesine kaydettiler
Falcı, büyücü ve spiritüel medyumlara denetim! Ece Gürel ile patlak vermişti! Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçıranları yakaladı
Vurgun, rüşvet, peşkeş... Bilecik’te akçeli işler aileye teslim ihaleler! CHP’li Melek Mızrak Subaşı parsel parsel satıyor
Kar yağışına hazır olun! Balkanlardan yola çıktı, 1 günde kış geri gelecek! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere haritalı uyarı
CANLI | Donald Trump’tan vur emri: ABD havadan ve denizden Yemen’e bomba yağdırıyor! Ölü ve yaralılar var
Ece Gürel’in ölümü sonrası uzmanlardan uyarı! Spiritüel ve mistik ritüellerdeki tehlike
Yeni emekliye üçlü kazanç! Kim, ne kadar alacak? Ne zaman hesaplara yansıyacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan devlet himayesindeki çocuklara seslendi: Türkiye Yüzyılı sizin olacak
Emekliler ve ev hanımları dikkat: Emlak vergisinden muaf olabilirsiniz! Nasıl hesaplanıyor?
İngiliz gazetesi The Telegraph yazdı: NATO’nun ikinci büyük ordusu Türkiye! Başkan Erdoğan’ın hedefini manşetlerine taşıdılar
Kartal’a ağır darbe! Konyaspor - Beşiktaş: 1-0 | MAÇ SONUCU
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş adaylık savaşının gölgesinde görüştü: Kimse kimsenin yedeği olmaz | Fikir ayrılıklarımız var
Dev kabus bitti! Başakşehir - Trabzonspor: 0-3 | MAÇ SONUCU
DEM Parti heyetini ne zaman kabul edecek? Başkan Erdoğan Sırrı Süreyya Önder’e o tarihi işaret etti
Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede
Galatasaray’dan sürpriz imza! Kimse beklemiyordu