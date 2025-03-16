Başkan Erdoğan Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar Programı’nda konuştu: Türkiye Yüzyılı sizin olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar Programı'na katıldı. Şu açıklamaları yaptı:



Sizler bizim evlatlarımız, göz bebeğimizsiniz. Devletimiz, sizleri hayata en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamak için ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır. Sizlere şefkatle sahip çıkacak, hayatın zorlukları karşısında hiçbirinizi Allah'ın izniyle yalnız bırakmayacağız.



Bugünün çocukları, yarının büyükleri, istikbalin mimarlarıdır. İnşallah sizler de yarın birer sanatçı, bilim adamı, öğretmen, doktor, siyasetçi, mühendis olarak vatanınıza hizmet edeceksiniz. Sporun farklı dallarında elde edeceğiniz derecelerle İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleteceksiniz.



Hiçbir olumsuzluğun aşkınızı, şevkinizi kırmasına, hayallerinizle aranıza girmesine izin vermemenizi sizlerden özellikle bekliyorum. Çünkü, istikbali şekillendirecek olan hiç şüphesiz sizlersiniz. Sizler bizim ve milletimizin geleceğisiniz. Sizler sadece bizim değil, 85 milyonun da umudusunuz. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye Yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.

Başkan Erdoğan, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na İstanbul'dan katıldı. 25 lider, Ukrayna konusu başta olmak üzere kritik başlıkları masaya yatırdı.