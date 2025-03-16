Adrese teslim ihale! CHP’li Melek Mızrak Subaşı’nın taşınmaz satışında eş ve dost ilişkileri

Bilecik'te CHP'li Semih Şahin'in görevden alındığı ihale ve imar yolsuzlukları, yeni dönemde de devam etti. Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, şehirde bazı taşınmazları satmak istedi.

Ancak ihalelerde, eş ve dostlar dikkat çekti. Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi'ndeki çok değerli arsa, İmar ve Şehircilik Müdürü Enver Yıldız'ın eşi Pınar Yıldız'a gitti.

Aynı ada içindeki iki parselin ihalesini ise İhale Birimi'nde çalışan Osman Ergen'in eşi Aynur Ergen göğüsledi. Başkan Subaşı'nın kayınpederi Yusuf Subaşı'nın yakın arkadaşı olan Mehmet Arslan da bu ihalelerden nasiplendi. Subaşı, adrese teslim bu ihaleler nedeniyle büyük tepki çekti.

MUHARREM DOĞANTEZ