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Muğla'da sendikacılardan CHP'li Başkan Aras’a baretli protesto! Sloganlar salonu inletti arbede çıktı

Maden-İş ve Tes-İş Sendikasına bağlı işçiler, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşmek için Türkan Saylan Merkezine geldi. Salonda sloganlar nedeniyle Aras konuşmasını yapamazken, bir kadın muhabir ile işçiler arasında arbede yaşandı. Gerilim tırmanırken kürsüye baret fırlatıldı.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 21:34 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 22:16
Muğla’da sendikacılardan CHP’li Başkan Aras’a baretli protesto! Sloganlar salonu inletti arbede çıktı

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Maden-İş ve Tes-İş Sendikasına bağlı çok sayıda işçi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Merkezine geldi.

Muğla'daki işçi toplantısında arbede çıktı. (İHA)Muğla'daki işçi toplantısında arbede çıktı. (İHA)

Salona gelen işçiler salonda sürekli slogan atmaya başladı. Kürsüye gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sloganlar nedeniyle konuşamadı.

Muğla'daki işçi toplantısında arbede çıktı. (İHA)Muğla'daki işçi toplantısında arbede çıktı. (İHA)

ARBEDE ÇIKTI

Salonda haber takibi yapan muhabir ve gelen işçiler arasında yer alan bir kadın arasında arbede yaşandı.

Muğla'da sendikacılardan Başkan Aras'a baretli protesto!

Muğla'daki işçi toplantısında arbede çıktı. (İHA)Muğla'daki işçi toplantısında arbede çıktı. (İHA)

KÜRSÜYE BARET FIRLATTILAR

Sendika üyesi işçiler salonda yaptıkları taşkınlığı baret atmaya kadar götürdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Taner Yiğit'e ve Başkan Aras'ın bulunduğu kürsüye de baret attılar.

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