Muğla’da sendikacılardan CHP’li Başkan Aras’a baretli protesto! Sloganlar salonu inletti arbede çıktı

Maden-İş ve Tes-İş Sendikasına bağlı çok sayıda işçi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Merkezine geldi.
Maden-İş ve Tes-İş Sendikasına bağlı çok sayıda işçi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Merkezine geldi.
Salona gelen işçiler salonda sürekli slogan atmaya başladı. Kürsüye gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sloganlar nedeniyle konuşamadı.
ARBEDE ÇIKTI
Salonda haber takibi yapan muhabir ve gelen işçiler arasında yer alan bir kadın arasında arbede yaşandı.
KÜRSÜYE BARET FIRLATTILAR
Sendika üyesi işçiler salonda yaptıkları taşkınlığı baret atmaya kadar götürdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Taner Yiğit'e ve Başkan Aras'ın bulunduğu kürsüye de baret attılar.