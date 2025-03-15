Bakan Bayraktar duyurdu: Petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni dönem başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı programında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) ve TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources ile ortak girişim anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu anlaşma ve devamında yapılacak çalışmalarla önce Diyarbakır'da daha sonra Trakya'da Türkiye'nin enerjide tam bağımsız kılınacağına işaret eden Bayraktar, "AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedefi Türkiye'yi her alanda büyük ve güçlü kılmak. Ekonomide, savunmada, enerjide Türkiye'yi bağımsız, bölgesinde ve dünyada hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz. Buna 'Türkiye Yüzyılı' adını verdik." ifadelerini kullandı. FATURALARIN %60'I ÖDENİYOR Bayraktar, enerjinin, 85 milyona dokunan bir hizmet olduğunun altını çizerek, enerji kaynaklarını ele geçirme, kontrol etme bağlamında dünyada çok büyük bir savaş yaşandığını kaydetti.

Bakan Bayraktar, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarına katıldı. (AA)





AK Parti'nin yapılamaz denilenleri yaptığını vurgulayan Bayraktar, "Bunu yaptığımız içindir ki AK Parti 23 yıldır iktidarda ve inşallah bundan sonra da milletimizin teveccühünü kazanarak iktidarda olmaya devam edecek. Enerjide ezber bozmaya başladık. Türkiye'nin en kaliteli petrolünü kimsenin gidilemez dediği Gabar'da üretmeye başladık. Burada günde 78 bin varillik üretime ulaştık. Gabar'dan elde ettiğimiz gelirlerle elektrik faturalarınızın, doğal gaz faturalarınızın yüzde 60'ını devlet ödeyebilir hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen doğal gaz ile üç milyon hanenin ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Üretimimiz artıyor. Artmaya da devam edecek. Şimdi Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir teknoloji ile hem Diyarbakır'da hem de Trakya'da çok ümitvar olduğumuz bir proje için harekete geçtik. Amerika'da imzasını attık. İnşallah Türkiye'yi bambaşka bir seviyeye getirecek. Bu anlaşma ve devamında yapacağımız çalışmalarla önce Diyarbakır bölgesinde daha sonra Trakya'da Türkiye'yi inşallah Türkiye Yüzyılı'nda enerjide tam bağımsız kılacağız. Önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde Türkiye'yi enerjide net ihracatçı bir ülke yapacağız."



Bayraktar, nükleer enerjiden elektrik üretmenin Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olduğu anımsatarak, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, arka arkaya seçim kazanmamız politik, siyasi ve ekonomik istikrar, bütün bunlar bir araya geldi. O kararlılıkla beraber şu anda Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk reaktörün yüzde 95'i tamamlanmak üzere. İnşallah en kısa sürede elektriğimizi nükleerden karşılar hale geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.