AK Parti’nin acı günü: Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu hayatını kaybetti

AK Parti Pendik Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda ilçe teşkilatı kurucu üyelerinden olduğu belirtilen 68 yaşındaki Hüseyin Topçu, dün (14 Mart) vefat etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in X paylaşımı

ADALET BAKANI TUNÇ: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Tunç mesajında, "Başımız sağ olsun. Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilimiz Hüseyin Topçu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. AK Parti Pendik kurucu yönetim kurulu üyesi olarak birlikte yola çıktığımız dava arkadaşımız Merhum Hüseyin Topçu ağabeyimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." dedi.