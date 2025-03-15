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AK Parti'nin acı günü: Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu hayatını kaybetti

AK Parti Pendik Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda ilçe teşkilatı kurucu üyelerinden Hüseyin Topçu hayatını kaybetti.  Haberi duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 09:18 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 09:18
AK Parti’nin acı günü: Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu hayatını kaybetti

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Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu hayatını kaybetti.

AK Parti Pendik Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda ilçe teşkilatı kurucu üyelerinden olduğu belirtilen 68 yaşındaki Hüseyin Topçu, dün (14 Mart) vefat etti.

Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu hayatını kaybettiPendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu hayatını kaybetti

2024 Yerel Seçimleri'nde Pendik Belediye Meclis Üyeliği'ne seçilen Topçu'nun acı haberini, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZDEMİR: CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM
Özdemir paylaşımında, "Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilimiz Hüseyin Topçu aramızdan ayrıldı. Ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Bu mübarek ayın hürmetine, Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in X paylaşımıAK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in X paylaşımı

ADALET BAKANI TUNÇ: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Tunç mesajında, "Başımız sağ olsun. Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilimiz Hüseyin Topçu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. AK Parti Pendik kurucu yönetim kurulu üyesi olarak birlikte yola çıktığımız dava arkadaşımız Merhum Hüseyin Topçu ağabeyimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un X paylaşımıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç'un X paylaşımı

HÜSEYİN TOPÇU KİMDİR?
1957 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelen Topçu, siyasi yaşamına 1983 yılı Refah Partisi Adalar Kurucusu olarak başladı. 2001 yılında Pendik AK Parti Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, 2004- 2009 yıllarında Pendik AK Parti İl Genel Meclis Üyesi görevlerini yaptı.

Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu hayatını kaybettiPendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu hayatını kaybetti

2019 Yerel Seçimleri'nde Pendik Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilmiş olup AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevinde bulundu. 2024 Yerel Seçimleri'nde ise yeniden Pendik Belediye Meclis Üyeliği'ne seçilen Topçu, Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi.

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