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Bakırköy'de kargo gemisi karaya oturdu

Bakırköy Yeşilköy sahilinde Liberya Bayraklı MSC Rhiannon isimli kargo gemisi demir sahası değişikliği sırasında karaya oturdu. Bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başladı.

Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 13:39 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 13:52
Bakırköy’de kargo gemisi karaya oturdu

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İstanbul Bakırköy'de Liberya bayraklı konteyner gemisi karaya oturdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturma şüphesi bulunan Msc Rhiannon isimli 188 metre boyundaki konteyner gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'müze ait KURTARMA-9 Römorkörümüz, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, balık adam ekibimiz, Kurtarma uzmanımız ve kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadeleri yer aldı.

Yeşilköy'de kargo gemisi karaya oturdu!

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