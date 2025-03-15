Bakırköy’de kargo gemisi karaya oturdu

İstanbul Bakırköy'de Liberya bayraklı konteyner gemisi karaya oturdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturma şüphesi bulunan Msc Rhiannon isimli 188 metre boyundaki konteyner gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'müze ait KURTARMA-9 Römorkörümüz, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, balık adam ekibimiz, Kurtarma uzmanımız ve kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadeleri yer aldı.