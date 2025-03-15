10 yaşında Filistin davası için İsrail markalarına savaş açtı! Başkan Erdoğan’ın elinden ödül alan Ömer Asaf duruşuyla takdir topladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 8. Uluslararası İyilik Ödülleri'nin sahipleri için iftar programı düzenlendi. İftar programında konuşan, ödüle layık görülen ilkokul öğrencisi Ömer Asaf Kar, boykot ürünlerinin satın alınmaması gerektiğini söyledi. Ömer Asaf Kar'ın Annesi Mehbup Kar açıklamalarda bulundu. (AA)

AİLESİNİ ÖRNEK ALDI

Okullarına gelen boykot ürünleri protesto eden Kar, "Biz dondurma yiyeceğiz diye Filistinli kardeşlerimizin bombalanmasını istemedim. Yaptığım eylemin ödüllendirileceğini hiç düşünmemiştim" sözlerini söyledi.

Anne Mehbup Kar, "Biz ailesi olarak oğluma örnek olmak istedik ve evimize alışveriş yaparken boykotlu olmayan ürünlerden aldık. Bu da onda bir hassasiyet oluşturdu. Daha önce de boykot pankartı hazırlayarak okuldaki arkadaşlarını uyarmıştı. Cumhurbaşkanımızın elinden böyle bir ödül alması annesi olarak beni çok duygulandırdı" diye konuştu.