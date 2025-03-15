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10 yaşında Filistin davası için İsrail markalarına savaş açtı! Başkan Erdoğan'ın elinden ödül alan Ömer Asaf duruşuyla takdir topladı

Ömer Asaf Kar, Diyanet Vakfı İyilik Ödülü'nü Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. Küçük kahramanın, arkadaşlarıyla bir olup İsrail menşeli ürünleri okula sokmadığı anlaşıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Mart 2025
10 yaşında Filistin davası için İsrail markalarına savaş açtı! Başkan Erdoğan’ın elinden ödül alan Ömer Asaf duruşuyla takdir topladı

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Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) düzenlediği Uluslararası İyilik Ödülleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerine verildi. Bu yıl 8'incisi düzenlenen ödül töreninde birçok alanda yaptığı iyilikle fark yaratmış ve örnek olmuş hikayelerin sahipleri ödüllendirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı. Başkan Erdoğan, Ömer Asaf Kar'a ödülünü verdi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı. Başkan Erdoğan, Ömer Asaf Kar'a ödülünü verdi. (AA)

İstanbul Ümraniye Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu'nda öğrenim gören 10 yaşındaki Ömer Asaf Kar da Başkan Erdoğan'ın elinden ödül almanın sevincini yaşadı. Başkan Erdoğan törendeki konuşmasında "Harçlıklarımızı Filistin'e bomba olarak göndermeyeceğiz diyerek başlattığı farkındalık çalışmasıyla milyonlarca gönüle dokunan, Gazzelli mazlumların acısını yüreğinde hissederek zulme karşı boykot çağrısı yapan Ömer Asaf Kar evladımızı tebrik ediyorum" dedi.

10 yaşında Filistin davası için İsrail markalarına savaş açtı. (Takvim Gazetesi)10 yaşında Filistin davası için İsrail markalarına savaş açtı. (Takvim Gazetesi)


Ömer Asaf Kar (10), Gazze'deki zulme duyarsız kalmadı. Hiçbir zaman İsrail menşeli ürünler almadı. Arkadaşlarını da sık sık uyardı. Bir gün okula gelen İsrail destekçisi dondurma firmasını görünce koşarak dostlarını çağırdı. Hepsi bahçeye çıktı. Firmayı protesto edip ürün sattırmadı. Kamyon kaçmak zorunda kaldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 8. Uluslararası İyilik Ödülleri'nin sahipleri için iftar programı düzenlendi. İftar programında konuşan, ödüle layık görülen ilkokul öğrencisi Ömer Asaf Kar, boykot ürünlerinin satın alınmaması gerektiğini söyledi. Ömer Asaf Kar'ın Annesi Mehbup Kar açıklamalarda bulundu. (AA)Diyanet İşleri Başkanlığınca, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 8. Uluslararası İyilik Ödülleri'nin sahipleri için iftar programı düzenlendi. İftar programında konuşan, ödüle layık görülen ilkokul öğrencisi Ömer Asaf Kar, boykot ürünlerinin satın alınmaması gerektiğini söyledi. Ömer Asaf Kar'ın Annesi Mehbup Kar açıklamalarda bulundu. (AA)

AİLESİNİ ÖRNEK ALDI
Okullarına gelen boykot ürünleri protesto eden Kar, "Biz dondurma yiyeceğiz diye Filistinli kardeşlerimizin bombalanmasını istemedim. Yaptığım eylemin ödüllendirileceğini hiç düşünmemiştim" sözlerini söyledi.

Anne Mehbup Kar, "Biz ailesi olarak oğluma örnek olmak istedik ve evimize alışveriş yaparken boykotlu olmayan ürünlerden aldık. Bu da onda bir hassasiyet oluşturdu. Daha önce de boykot pankartı hazırlayarak okuldaki arkadaşlarını uyarmıştı. Cumhurbaşkanımızın elinden böyle bir ödül alması annesi olarak beni çok duygulandırdı" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı. Başkan Erdoğan, Ömer Asaf Kar'a ödülünü verdi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı. Başkan Erdoğan, Ömer Asaf Kar'a ödülünü verdi. (AA)

Başkan Erdoğan'ın elinden ödülünü aldığı esnada heyecanının doruklara ulaştığını belirten Kar, "Ödülü alırken çok mutlu oldum" dedi. (RANA BÜYÜKTAŞ)

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