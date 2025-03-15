CHP’li belediyelere terör soruşturması: Şükrü Genç DHKP-C’ye finansörlükten tutuklandı!

İstanbul'da CHP'li Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden kanlı terör örgütü DHKP-C'ye finansal destek sağladığı iddia edilen 34 şüpheli ile polise teslim olan Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, adliyeye sevk edildi.



2014 ve 2016 yılları arasında "Kazova Tekstil" adına belediyelerden alınan ihalelerde 23 milyon lira civarında para transferi olduğu belirlendi. Bu ihaleler ile çocuklara dağıtılmak üzere kazak, tişört alımı yapıldığı, bu alımlarda da yolsuzluk olduğu öğrenildi.



Savcılık sorgusu sonrası aralarında Şükrü Genç, bazı eski belediye başkan yardımcıları, eski müdürler ve halen aktif olarak görev yapan memurların da bulunduğu 34 kişi, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Şükrü Genç, Haydar Battal ve Kalender Özdemir'in bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

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