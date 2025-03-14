Flash TV Payfix ve PozitifBank kimin? Erkan Kork kimdir, kaç yaşında?

Paris Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra iş dünyasına atılan Erkan Kork, sektördeki başarısını hızla inşa etmeye başlamıştır. 2019 yılında PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanarak finans ve teknoloji alanındaki etkinliğini artırmıştır. Bu dönemde, elektronik para ve ödeme sistemlerinin geliştirilmesinde önemli roller üstlenmiş, Türkiye ve Ortadoğu'da geniş bir iş ağı kurmuştur.

Erkan Kork , iş dünyasında kazandığı deneyimlerinin ardından medya ve finans sektörlerinde de önemli yatırımlar yapmıştır. 2025 yılı başında Flash TV 'yi satın alarak medya dünyasında adını duyurmuştur. Flash TV'nin yeni sahibi olarak, kanalın geleceği ve içerik stratejileri hakkında önemli değişiklikler yapması bekleniyor. Aynı zamanda Pozitif Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Yasa Dışı Bahis İddiaları ve Gözaltı Kararı

Erkan Kork, son dönemde yasa dışı bahis örgütü lideri olduğu iddialarıyla da gündeme gelmiştir. Bu iddialar, Kork'un iş dünyasındaki başarılarıyla çelişen ciddi suçlamalar olarak dikkat çekmiştir. 14 Mart 2025 tarihinde, hakkında yasa dışı bahis faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle gözaltı kararı verilmiştir. Ancak, Kork'un bu suçlamalara ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadığı ve yasal sürecin nasıl gelişeceği henüz netlik kazanmamıştır. Bu gelişme, Kork'un iş dünyasında aldığı olumlu tepkilerin gölgelendiği bir dönüm noktası olabilir.