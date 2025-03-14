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MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir telefon daha! "Bizzat aradı" diyerek duyurdu

"Kalp" operasyonu geçirdikten sonra telefon diplomasisine hız veren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir görüşme dah yaptı. Bahçeli Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla arayarak, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 14:14 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 14:15
MHP lideri Devlet Bahçeli’den bir telefon daha! Bizzat aradı diyerek duyurdu

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefon temaslarına devam ediyor.

Bahçeli Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla arayarak, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr Arşiv)MHP lideri Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr Arşiv)

BAKAN DUYURDU: SAYIN BAHÇELİ BİZZAT ARADI
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum."

Bakan Memişoğlu'nun X paylaşımıBakan Memişoğlu'nun X paylaşımı

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