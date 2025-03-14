MİT’ten İran ajanlarına operasyon: 3 ilde 5 gözaltı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İran istihbarat servisine casusluk yaptıkları belirlenen şahıslara operasyon düzenledi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İran istihbarat servisine casusluk yaptıkları belirlenen şahıslara operasyon düzenledi.
EŞ ZAMANLI BASKIN
İstanbul merkezli olmak üzere Antalya ve Mersin'de gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye'deki askeri üsler ve stratejik bölgeler ile yurt dışındaki kritik noktalar hakkında bilgi toplayarak İran istihbaratına aktardıkları tespit edilen şüpheliler, eş zamanlı baskınlarla yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslarla ilgili soruşturmanın derinleştirildiği öğrenilirken, operasyonun Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden casusluk faaliyetlerine karşı kararlı mücadelesinin bir parçası olduğu vurgulandı.