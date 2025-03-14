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İstanbul'da trafik yoğunluğu %83! Avcılar Gümüşpala-Küçükçekmece D100’de kaza: Şerit kapatıldı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Cuma akşam artan iş çıkışı yoğunluğu nedeniyle birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluk haritasında yapılan duyurularda ise D100 yolunda meydana gelen kaza ve araç arızasından dolayı 1 şeritin trafiğe kapatıldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 18:18 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 18:47
İstanbul’da trafik yoğunluğu %83! Avcılar Gümüşpala-Küçükçekmece D100’de kaza: Şerit kapatıldı

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İstanbul'da, haftanın son iş gününde mesai bitimiyle trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Mesaisini tamamlayan İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu arttı.

Kentteki bazı metrobüs, otobüs ve tramvay durakları ile aktarma noktalarında da yoğunluk oluştu. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy-Kartal arası trafik çift yönlü ağır ilerliyor. TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sancaktepe arasında iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken Şile Otoyolu'nda da Ümraniye'den Altunizade'ye kadar yoğunluk gözleniyor.

Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır kavşağından, Fatih Sultan Mehmet köprüsü istikametinde ise Kavacık'tan başlıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda her iki istikamette de Zincirlikuyu'dan başlayan trafik yoğunluğu Küçükçekmece'ye kadar aralıklarla devam ediyor. Ankara istikametinde ise Yenibosna ile Okmeydanı arasında yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Gaziosmanpaşa-Küçükçekmece arasında yer yer yoğunluk artıyor. Seyrantepe mevkisi her iki yönde yoğunken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de trafik ağır seyrediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.29 itibarıyla yüzde 83 olarak ölçüldü.

D100'DE KAZA!

İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'nda yer alan duyurular:

D100 Avcılar Gümüşpala-Küçükçekmece Yönü, sağ şerit trafik kazası (hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Ekip sevk edildi.

D100 Ambarlı-Parseller Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır.

D100 Küçükçekmece-Hacışerif Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır.

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