Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7.76 km derinliğinde meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-02-28 18:12:59
|38.86222
|26.80556
|7.0
|ML
|1.6
|Ege Denizi - [10.08 km] Dikili (İzmir)
|Detay
|2025-02-28 18:12:30
|36.75028
|25.80278
|6.63
|ML
|2.6
|Ege Denizi
|Detay
|2025-02-28 18:06:40
|38.7925
|26.79083
|12.76
|ML
|2.3
|Ege Denizi - [06.17 km] Foça (İzmir)
|Detay
|2025-02-28 17:58:10
|38.01056
|37.62444
|7.0
|ML
|2.2
|Doğanşehir (Malatya)
|Detay
|2025-02-28 17:55:06
|38.86361
|26.78333
|5.23
|ML
|1.8
|Ege Denizi - [10.25 km] Dikili (İzmir)
|Detay
|2025-02-28 17:46:30
|38.30028
|38.305
|10.47
|ML
|2.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|Detay
|2025-02-28 17:41:28
|38.85222
|26.80361
|7.0
|ML
|1.4
|Ege Denizi - [11.20 km] Dikili (İzmir)