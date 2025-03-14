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AFAD detayları duyurdu: Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de saat 18.40'ta 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliği 7.76 kilometre olarak aktarıldı.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 18:58 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 18:58
AFAD detayları duyurdu: Akdeniz’de deprem!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7.76 km derinliğinde meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-02-28 18:12:59 38.86222 26.80556 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [10.08 km] Dikili (İzmir) Detay
2025-02-28 18:12:30 36.75028 25.80278 6.63 ML 2.6 Ege Denizi Detay
2025-02-28 18:06:40 38.7925 26.79083 12.76 ML 2.3 Ege Denizi - [06.17 km] Foça (İzmir) Detay
2025-02-28 17:58:10 38.01056 37.62444 7.0 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-02-28 17:55:06 38.86361 26.78333 5.23 ML 1.8 Ege Denizi - [10.25 km] Dikili (İzmir) Detay
2025-02-28 17:46:30 38.30028 38.305 10.47 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-02-28 17:41:28 38.85222 26.80361 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [11.20 km] Dikili (İzmir)

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