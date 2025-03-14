Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Van’da konuştu: Terörsüz Türkiye’nin şafağındayız | Başıboş köpek meselesi | Rojin Kabaiş mesajı

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'dan kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi alan Tunç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte yapacakları ziyaretler hakkında bilgi verdi.

"MİLLETİMİZİN REFAHI İÇİN HARCAYACAĞIMIZ PARALARI MAALESEF TERÖRLE MÜCADELEDE HARCAMAK ZORUNDA KALDIK"

Terörsüz Türkiye hedefinin ülke için çok önemli olduğunu vurgulayan Tunç, Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'na başlarken terörden kurtulmuş olmasının herkesin dileği olduğunun altını çizdi.

Milletçe birlik ve beraberliklerini kuvvetlendirerek yola devam etmeleri gerektiğini belirten Tunç, "Bin yıllık kardeşliğimize maalesef 40 yıl önce bir dinamit konuldu, fitne ateşi yakıldı ve bu fitne ateşi 40 yıldan bu yana ülkemizi ve milletimizi rahatsız etti. Büyük kayıplar verdik. Maddi ve manevi kayıplarımız oldu. Trilyonlarca parayı terörle mücadeleye harcamak zorunda kaldık. Milletimizin refahı için, eser üretmek için harcayacağımız paraları maalesef terörle mücadelede harcamak zorunda kaldık. Ülkemizin enerjisi maalesef buraya harcandı. Tabi en önemlisi de binlerce şehit verdik, insanlarımızı kaybettik. Bu büyük acıları yaşamış bir millet olarak terörden kurtulmayı çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Van Valiliğini ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu (Fotoğraf: İHA)

Terörle mücadelede güvenlik güçlerinin kararlı mücadeleler verdiğini dile getiren Tunç, "Bu uğurda çok şehit verdik. Teknolojinin, milli silahlarımızın ve bu kapsamda kapasitemizin artmasıyla terörle mücadelede büyük bir başarı sağladık. Milletimizin huzurunu sağlamak için gerek içten, gerek dıştan gelen tehditleri ortadan kaldırmak için milletçe büyük bir mücadele içinde olduk." dedi.

"TÜRKİYE DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDECEK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasından sonra ortaya çıkan yeni adımların olduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"DEM Parti heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmeler sonrasında devam eden çalışmalar var. Terörün sonlandırılması, terör örgütünün kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakmasına yönelik çağrının değerlendirilmesi çok önemli. Terör örgütünün kendini feshetmesiyle ülkemizde yepyeni bir dönemin, terörsüz bir Türkiye'nin başlaması hepimizin hedefi. Türk, Kürt, Çerkez, Laz, hiçbir ayrım yapmadan ülkemizin birlik ve beraberliğini, bütünlüğünü koruyarak, iç cephemizi daha da güçlendirerek artık terörsüz bir Türkiye'ye adım atmamız gerekiyor. Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız, eşiğindeyiz diyebiliriz. Bu konuda herkese sorumluluklar düşüyor. Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki emellerinin çöpe atıldığı bir dönemi inşallah yaşayacağız. Bin yıllık kardeşliğimize bir hançer saplanmıştı ve o hançer çıkarılacak ve Türkiye o yaralarını da hızlıca tedavi ederek daha güçlü şekilde yoluna devam edecek."

"YASANIN GETİRDİĞİ BİRTAKIM SORUMLULUKLAR VAR"

Basın mensuplarının sahipsiz hayvanlarla ilgili sorusunu da yanıtlayan Tunç, Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili bir düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde geçen yıl yasalaştığını anımsattı.

Yasanın önemli olduğunu vurgulayan Tunç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yasa Meclis'te görüşülürken birtakım dezenformasyonlar da yapıldı. 'Hayvan katliamı' diyenler oldu. Burada 'hayvan katliamı' şeklinde bunu değerlendirmek doğru değil. Burada hayvanları yaşatalım ama bu hayvanlar insanlara zarar vermesin. Sokaklarımız güvenli olsun. Bu anlamda yasanın getirdiği bir takım sorumluluklar var. Belediyelere, İl Özel İdarelerine yönelik bir takım görevler söz konusu. Belediyeler bütçelerinden bu konu için pay ayırmak zorunda. Barınak yapmak ve sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, onların tedavileri ve sağlıklı bir ortamda yaşatılmasıyla ilgili belediyelerimize ve İl Özel İdarelerimize verilen görevler var. Bu görevleri yerine getirmek gerekiyor. Belediye bütçelerinden, Büyükşehir Belediyeleri binde 3, diğer belediyeler de binde 5 oranında bir önceki yılın gelirinin bu orandaki kısmını sadece bu alana ayırmak mecburiyetindeler. Eğer ayrılmamışsa burada belediye başkanının, meclis üyelerinin bir sorumluluğu söz konusu."

"YASAYI EN ETKİN ŞEKİLDE UYGULAMAK GEREKİYOR"

Sahipsiz hayvanlarla ilgili konunun adli boyutunun da bulunduğuna işaret eden Tunç, "Maalesef sahipsiz hayvanlar nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Bu çağda sokakta yürünememesi, ekmek almaya giden çocuğumuzun köpekler tarafından parçalanmış olması kabul edilebilecek bir durum değil. Bunu önlemek durumundayız. Bunu hep beraber önleyeceğiz. İnsanlarımızın sağlığı, can güvenliği her şeyden önce gelir. Hayvanlarımızın da sağlığı her şeyden önce gelir. Onlar da bir can. Onları uygun ortamlarda yaşatacağız, kısırlaştıracağız. Onların kendi sağlığını tehdit eden, birbirlerine de zarar veren ortamlardan korumamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

Sokakları daha güvenli hale getirmenin yolunun yasanın uygulanması olduğunu vurgulayan Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yasayı en etkin şekilde uygulamak gerekiyor. Yüksekova'da bir yavrumuz, Konya'da Rana bebeğimiz hayatını kaybetti. Yaralanan vatandaşlarımız var. Bunlar istemediğimiz acı olaylar. Bunlarla ilgili adli soruşturmalar açıldı. Bu soruşturmalar kapsamında kimler görevini ihmal etmiş, yargı bunları ortaya çıkaracak. Bu tür olayların meydana gelmemesi, bu tür acı olaylar sonrasında soruşturma açıldığında, 'görevi ihmal, taksirle ölüme neden olma, taksirle yaralanmaya neden olma' gibi suçlar gündeme gelebiliyor. Bu suçlarla karşı karşıya kalmamak için Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda sorumluluğu olan herkesin bu konuda hassasiyet göstermesi lazım."