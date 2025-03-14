Alkol kilidi nedir, nasıl çalışır ve hangi araçlarda kullanılır? Resmi Gazete’de duyuruldu

Bu düzenleme, özellikle ticari araçlar, toplu taşıma araçları ve yük taşımacılığı yapan araçlarda uygulanacak. Alkol kilidi teknolojisinin nasıl çalıştığı, hangi araçlarda kullanılacağı ve düzenlemenin getirdiği yenilikler hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Alkol kilidi , sürücünün aracın çalıştırılmadan önce nefesini cihazla test etmesini sağlayan bir güvenlik sistemidir. Cihaz, sürücünün kandaki alkol seviyesini ölçer. Eğer alkol seviyesi yasal sınırın üzerinde ise, araç çalışmaz ve sürücü tekrar nefes alıp alkol seviyesini düşürmeden aracı çalıştıramaz. Bu sistem, alkollü sürüşün önüne geçerek trafik kazalarını azaltmayı hedeflemektedir.

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Alkol Kilidi Nasıl Çalışır?

Alkol kilidi, aracın ateşleme sistemine entegre edilen bir nefes analiz cihazı ile çalışır. Sürücü, aracı çalıştırmadan önce bu cihaza nefesini üfler. Cihaz, alkol seviyesini ölçer ve şu şekilde bir değerlendirme yapar:

Alkol seviyesi yasal sınırın altındaysa: Araç normal şekilde çalışır.

Alkol seviyesi yasal sınırın üzerindeyse: Araç çalışmaz ve sürücünün belirli bir süre sonra yeniden deneme yapması gerekir.

Bazı gelişmiş sistemler, sürücünün yola çıktıktan sonra da rastgele testler yaparak alkol alıp almadığını kontrol edebilir.

Alkol Kilidi Hangi Araçlarda Kullanılacak?

Türkiye'de alkol kilidi zorunluluğu ile ilgili yeni düzenleme 7 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu düzenleme ile yeni üretilen bazı araç kategorilerinde alkol kilidi kurulumunun yapılması zorunlu hale getirilecek. Bu araç kategorileri şunlardır:

M1 sınıfı: Otomobiller

M2 sınıfı: Minibüsler

M3 sınıfı: Otobüsler

N1 sınıfı: Hafif ticari araçlar

N2 sınıfı: Kamyonetler

N3 sınıfı: Kamyonlar

Bu düzenleme ile, özellikle ticari araçlar, toplu taşıma araçları ve yük taşımacılığı yapan araçlarda alkol kilidi kullanımı teşvik edilerek trafik güvenliği artırılacaktır.