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Alkol kilidi nedir, nasıl çalışır ve hangi araçlarda kullanılır? Resmi Gazete’de duyuruldu

Türkiye'de trafik güvenliğini artırmak ve alkollü araç kullanımını engellemek amacıyla, 14 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, belirli araçlar için alkol kilidi kullanımını zorunlu hale getirdi. Peki alkol kilidi nedir, nasıl çalışır ve hangi araçlarda kullanılır?

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 11:50 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 11:50
Alkol kilidi nedir, nasıl çalışır ve hangi araçlarda kullanılır? Resmi Gazete’de duyuruldu

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Bu düzenleme, özellikle ticari araçlar, toplu taşıma araçları ve yük taşımacılığı yapan araçlarda uygulanacak. Alkol kilidi teknolojisinin nasıl çalıştığı, hangi araçlarda kullanılacağı ve düzenlemenin getirdiği yenilikler hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Alkol Kilidi Nedir?

Alkol kilidi, sürücünün aracın çalıştırılmadan önce nefesini cihazla test etmesini sağlayan bir güvenlik sistemidir. Cihaz, sürücünün kandaki alkol seviyesini ölçer. Eğer alkol seviyesi yasal sınırın üzerinde ise, araç çalışmaz ve sürücü tekrar nefes alıp alkol seviyesini düşürmeden aracı çalıştıramaz. Bu sistem, alkollü sürüşün önüne geçerek trafik kazalarını azaltmayı hedeflemektedir.

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Alkol Kilidi Nasıl Çalışır?

Alkol kilidi, aracın ateşleme sistemine entegre edilen bir nefes analiz cihazı ile çalışır. Sürücü, aracı çalıştırmadan önce bu cihaza nefesini üfler. Cihaz, alkol seviyesini ölçer ve şu şekilde bir değerlendirme yapar:

Alkol seviyesi yasal sınırın altındaysa: Araç normal şekilde çalışır.

Alkol seviyesi yasal sınırın üzerindeyse: Araç çalışmaz ve sürücünün belirli bir süre sonra yeniden deneme yapması gerekir.
Bazı gelişmiş sistemler, sürücünün yola çıktıktan sonra da rastgele testler yaparak alkol alıp almadığını kontrol edebilir.

Alkol Kilidi Hangi Araçlarda Kullanılacak?

Türkiye'de alkol kilidi zorunluluğu ile ilgili yeni düzenleme 7 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu düzenleme ile yeni üretilen bazı araç kategorilerinde alkol kilidi kurulumunun yapılması zorunlu hale getirilecek. Bu araç kategorileri şunlardır:

M1 sınıfı: Otomobiller
M2 sınıfı: Minibüsler
M3 sınıfı: Otobüsler
N1 sınıfı: Hafif ticari araçlar
N2 sınıfı: Kamyonetler
N3 sınıfı: Kamyonlar

Bu düzenleme ile, özellikle ticari araçlar, toplu taşıma araçları ve yük taşımacılığı yapan araçlarda alkol kilidi kullanımı teşvik edilerek trafik güvenliği artırılacaktır.

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Alkol Kilidi ve Yeni Yönetmelik

14 Mart 2025'te yayımlanan yeni yönetmelik ile alkol kilidi sistemine dair teknik şartlar netleşti. Yönetmelik ile getirilen bazı önemli düzenlemeler şunlardır:

Araç üreticilerine ve ithalatçılara: Alkol kilidi montajına uygun sistemler geliştirme zorunluluğu getirildi.

Toplu taşıma ve ticari araçlarda: Alkol kilidi sistemlerinin kullanımı teşvik edilecek.

Sürücülere yönelik yeni düzenlemeler: Belirli ceza puanına ulaşan veya alkollü araç kullanmaktan hüküm giymiş sürücülere alkol kilidi takma zorunluluğu getirildi. Bu yeni düzenleme, trafik güvenliğini artırmak ve alkollü araç kullanımını engellemek amacıyla önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır.

Alkol Kilidi ile Trafik Güvenliği Artıyor

Alkol kilidi, trafik kazalarını önlemeye yönelik önemli bir güvenlik teknolojisidir. Özellikle ticari araçlarda ve toplu taşıma araçlarında zorunlu hale getirilmesi, trafik güvenliğini artıracak ve alkollü sürüş nedeniyle yaşanan kazaların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

Bu teknoloji, sadece ticari araçlarda değil, ilerleyen dönemde bireysel araç sahipleri için de yaygınlaşabilir. Alkol kilidi sistemlerinin yaygın kullanımı, daha güvenli bir trafik ortamının oluşmasını hedeflemektedir.

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