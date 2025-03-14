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Emine Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Sağlık kahramanlarımız iyi ki var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Emine Erdoğan, "Erdoğan, "Gecesini gündüzüne katarak insan hayatına dokunan, umudu yaşatan, fedakarlıkla çalışan sağlık kahramanlarımız iyi ki var!" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 11:00 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 11:00
Emine Erdoğan’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Sağlık kahramanlarımız iyi ki var

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şifa vermenin yalnızca bir meslek değil, yürekten gelen bir sorumluluk olduğunu belirtti.

"SAĞLIK KAHRAMANLARIMIZ İYİ Kİ VAR"
Erdoğan, "Gecesini gündüzüne katarak insan hayatına dokunan, umudu yaşatan, fedakarlıkla çalışan sağlık kahramanlarımız iyi ki var! Onların emeği, gülen her yüzde ve atan her kalpte yaşamaya devam ediyor. Tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın X paylaşımıEmine Erdoğan'ın X paylaşımı

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