SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi: Sağlık ordusuna 37 bin yeni personel alınacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi. Muhalefetin yollarını yapmadığı şehir hastanelerinin Kovid salgınında binlerce insanın hayatını kurtardığına dikkat çeken Erdoğan, "11 şehir hastanesinin yapımı sürüyor." dedi. İstihdam müjdesi veren Başkan Erdoğan, "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 20:08 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 20:37
Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı’nda müjdeyi verdi: Sağlık ordusuna 37 bin yeni personel alınacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi. Başkan Erdoğan iftar sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Sağlık ordusuna 37 bin yeni personel alınacak!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

MUHALEFET YOLLARINI YAPMADI ŞEHİR HASTANELERİ HAYATLARI KURTARDI

Salgınla mücadelede şehir hastaneleri kritik roller üstlendi. Ülkemizdeki muhalefetin engellemek için her yolu denediği bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur.

11 şehir hastanesinin yapımı sürüyor.

İlk defa dönemimizde uygulamaya aldığımız evde sağlık hizmetleriyle bugün 2 milyon 753 bin insanımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz.

Sağlıkta hizmetlerimizi anlatmaya kalksal herhalde iftarı değil sahuru da burada yapmak zorunda kalırız.

ŞİDDETE GEÇİT YOK

Sağlık çalışanlarına el kaldırılmasına asla müsaade etmeyiz.

MÜJDEYİ VERDİ

2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı’nda müjdeyi verdi: Sağlık ordusuna 37 bin yeni personel alınacak!
CHP’li belediyelere terör soruşturması: Şükrü Genç tutuklandı
Türk Telekom
Galatasaray - Antalyaspor | CANLI
Başkan Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic’i kabul etti
Donald Trump ve Putin’den Ukrayna görüşmesi: Kanlı savaşın sona erme ihtimali çok yüksek
PKK elebaşı Cemil Bayık’tan İmralı pazarlığı! Kongre için şart koştu
Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor
İmamoğlu’nun diploma şaibesinde itiraf geldi! Gözler İstanbul Üniversitesi’nde! Kurucu isim konuştu: Kayıtlar sınavsız yapıldı
İstanbul’da lahmacun fiyatları dudak uçuklattı! Esenler’de 60 TL, Göktürk’te 250 TL
Ukrayna’da sıcak saatler! Putin’den Trump’a özel mesaj: Aracı Witkoff! Zirve ne zaman olacak?
Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek
Zembilli’nin gençleri bakın aslen nereli! Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler...
Sırrı Süreyya Önder anlattı... Başkan Erdoğan ile ne konuştular?
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarihler belli oldu: 4A, 4B, 4C’li emekliler...
Kanlı Ay Tutulması Başak burcunda: 4 burç derinden sarsılacak
Flash TV, Pozitifbank ve Payfix ödeme kuruluşuna el konuldu: Sahibi Erkan Kork gözaltında
Trump saldırısını bilmişti! Yeni Nostradamus’tan korkutan tahmin: Faciayı günler önceden haber verdi
Zafer Algöz acı haberi duyurduğu paylaşımını neden sildi? Ortaya çıkan gerçek kahretti | Şinasi Yurtsever’in Ölüyor muyum sözleri...