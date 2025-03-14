Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı’nda müjdeyi verdi: Sağlık ordusuna 37 bin yeni personel alınacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi. Başkan Erdoğan iftar sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

MUHALEFET YOLLARINI YAPMADI ŞEHİR HASTANELERİ HAYATLARI KURTARDI



Salgınla mücadelede şehir hastaneleri kritik roller üstlendi. Ülkemizdeki muhalefetin engellemek için her yolu denediği bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur.

11 şehir hastanesinin yapımı sürüyor.

İlk defa dönemimizde uygulamaya aldığımız evde sağlık hizmetleriyle bugün 2 milyon 753 bin insanımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz.



Sağlıkta hizmetlerimizi anlatmaya kalksal herhalde iftarı değil sahuru da burada yapmak zorunda kalırız.

ŞİDDETE GEÇİT YOK



Sağlık çalışanlarına el kaldırılmasına asla müsaade etmeyiz.

MÜJDEYİ VERDİ



2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz.