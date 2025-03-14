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SON DAKİKA: Konya'da deprem meydana geldi

Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliği 11 kilometre olarak aktarıldı.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 14:57 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 15:11
SON DAKİKA: Konya’da deprem meydana geldi

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Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre yaşanan sarsıntı yüzeye 11 km yakın gerçekleşti.

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AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 14.44'teki depremin Konya'nın Kulu ilçesinde meydana geldiği paylaşıldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kandilli Rasathanesinin Konya depremine dair paylaştığı bilgiler şöyle:

TAVSANCALI-KULU (KONYA)

14.03.2025, 14:44:31 TSİ

Büyüklük: 4.2

Derinlik: 1.6 km