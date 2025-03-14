SON DAKİKA: Konya’da deprem meydana geldi

Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre yaşanan sarsıntı yüzeye 11 km yakın gerçekleşti.
Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre yaşanan sarsıntı yüzeye 11 km yakın gerçekleşti.
AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 14.44'teki depremin Konya'nın Kulu ilçesinde meydana geldiği paylaşıldı.
Kandilli Rasathanesinin Konya depremine dair paylaştığı bilgiler şöyle:
TAVSANCALI-KULU (KONYA)
14.03.2025, 14:44:31 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 1.6 km