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Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Sözde "Alevi şeyhi" Selim Narlı'ya soruşturma açıldı

Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Türkiye'deki Sünni Müslümanlara "Sizin Müslümanlığınız Yezid'in Müslümanlığıdır. Vallahi Yezid sizden daha iyiydi" diyerek hakaret etmeye kalkan ve Suriye’de mezhep çatışmaları olduğunu, İsrail’den destek beklediğini söyleyen sözde "Alevi şeyhi" Selim Narlı hakkında soruşturma açıldı. Narlı, hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurduğu yeni bir video paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 21:20 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 21:36
Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Sözde Alevi şeyhi Selim Narlı’ya soruşturma açıldı

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Suriye'deki bölücülük faaliyetlerinin ardından mezhep yalanıyla İsrail'den destek beklediğini söyleyen sözde "Alevi şeyhi" Selim Narlı hakkında soruşturma açıldı.

ʺAlevi Şeyhiʺ olarak anılan Selim Narlı (Takvim.com.tr)ʺAlevi Şeyhiʺ olarak anılan Selim Narlı (Takvim.com.tr)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkiye'deki Sünni Müslümanlara yönelik "Sizin Müslümanlığınız Yezid'in Müslümanlığıdır. Vallahi Yezid sizden daha iyiydi" diyerek hakaret eden ve Suriye'de mezhep çatışmaları olduğunu, İsrail'den destek beklediğini söyleyen sözde "Alevi şeyhi" Selim Narlı hakkında soruşturma açıldı.

ʺAlevi Şeyhiʺ olarak anılan Selim Narlı (Takvim.com.tr)ʺAlevi Şeyhiʺ olarak anılan Selim Narlı (Takvim.com.tr)

TAKVİM.COM.TR İFŞA ETTİ! PROVOKATÖR VİDEO YAYIMLADI: "EMNİYET BENİ ARIYOR"

Takvim.com.tr'nin ifşa ettiği provokatör Narlı, hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurduğu yeni bir video paylaştı

Provokatör Selim Narlı hakkında soruşturma başlatıldı!

Videoda, "Hakkımda yakalama kararı çıkmış. Emniyet beni arıyor. Bir insanı, bir halkın canını kurtarmak için kimden yardım gerekiyorsa ben o yardımı isterim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

"Alevi Şeyhi" olarak parlatılan mezhepçi provokatör Selim Narlı Lazkiye'deki olaylar sonrası sahneye sürüldü. AK Parti seçmenine hakaret edip Sünni Müslümanlara "dinsiz ve kafir" yakıştırmasında bulunan Narlı'nın İsrail adına saha faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. "Alevi özerk devleti" kurma planları yapan sarıklı vitrin şebbihasının "Yahudi devletinin en sadık dostu olacağız. İsrail savaş uçakları ve gemilerini bizim için hareket ettirin" ifadelerinin yer aldığı bir mektupla Netanyahu'ya yalvardığı ortaya çıktı. Öte yandan Selim Narlı'nın ağabeyi olduğu iddia edilen Cafer Narlı'nın terörist Mihraç Ural'la ilişkili olduğu söyleniyor.

Muhaberat artığı MOSSAD ajanı! Kim bu vitrin şebbihası Selim Narlı? Mektupla Netanyahuya yalvardı... Tek hayali Alevi özerk devletiMuhaberat artığı MOSSAD ajanı! Kim bu vitrin şebbihası Selim Narlı? Mektupla Netanyahuya yalvardı... Tek hayali Alevi özerk devleti

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