DHPC’nin Çağlayan Adliyesi’ndeki kirli planını kadın polis engelledi!

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C terör örgütü yine hakim ve savcılara yönelik hain bir plan geliştirdi. MİT, kanlı terör örgütünün adliyeler önünde güvenlik zafiyeti olup olmadığına dair sürekli keşif çalışması yaptığı bilgisini edindi.



Örgüt üyesi Derya Taşkıran'ın (37) Çağlayan Adliyesi'nde eylem planladığını öğrendi. Takip edilen Taşkıran, bir süre Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Üzerinde silah bulunmayan örgüt üyesi, güvenlik noktasından geçtikten sonra müracaat savcılığına yöneldi. Hemen emniyet birimleri devreye girdi.



Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade vermek istediğini belirten örgüt üyesini dinleyen görevliler, harekete geçti. İfade işlemlerinde zabıt katibi yerine sivil polis memuru görevlendirdi. İfade sırasında terörist suçüstü enselendi. Üzerinde urgan ele geçirildi. Teröristin urgan ile savcıyı öldürmeyi planladığı belirlendi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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