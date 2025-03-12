Başkan Erdoğan'dan Polonya Başbakanı Donald Tusk'a mektup hediyesi: "Barış ve dostluğun simgesi"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (AA)



Türkiye ile Polonya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden itibaren "barış" istediğini dile getiren Tusk, Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelerin ilk aşamasının ülkesi tarafından "olumlu" karşılandığını belirtti.

Tusk, şu an Rusya'nın tutumunun merak edildiğine işaret ederek, "Türkiye'nin (Rusya-Ukrayna) bu barış sürecinin başlatılması için aktif rol oynamasını teklif ettim." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Polonya'nın savunma sanayisi alanında ortak olduğunu belirten Tusk, iki ülke arasındaki ilişkileri "2 çok güçlü partnerin işbirliği" olarak nitelendirdi.

Konuşmasına hayırlı ramazanlar dileyerek başlayan Tusk, ramazanın mutlu ve hayırlı olmasını temenni etti ve İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün yıl dönümünü kutladı.

Donald Tusk, Türkiye ile ülkesinin, tarihlerinde verdiği "bağımsızlık" savaşlarının önemli olduğunu söyleyerek, Erdoğan ile görüşmelerinde iki ülke arasında dostluk, savunma ve ekonomi gibi alanlarda işbirliği temellerinin çok sağlam olduğunun dile getirildiğini aktardı.

Bu durumda iki ülkenin uzun yıllara dayanan dostluğunun da büyük bir payı olduğunu belirten Tusk, şu anki durum için uzun yıllar çabalandığını ifade etti.

Tusk, iki ülke arasındaki güvenin önemli olduğuna değinerek Türkiye ile Polonya'nın, Ukrayna'da "adil bir barış için uğraştığının" bilindiğini kaydetti.

Adil bir barışın ne anlama geldiğinin bilindiğini aktaran Tusk, bunda hemfikir olunduğun altını çizdi.

Tusk, Ankara ile Varşova'nın, Ukrayna ve ABD'nin Suudi Arabistan'da atılan adımlardan "memnun olduğu için" mutluluk duyduğunu belirtti.

Bugünkü görüşmenin aslında bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Tusk, iki çok güçlü ortak arasındaki işbirliğinin gittikçe daha da geliştiğini vurguladı.