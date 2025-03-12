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Başkan Erdoğan'dan Polonya Başbakanı Donald Tusk'a mektup hediyesi: "Barış ve dostluğun simgesi"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 300 yıl önce 1745'te Polonya'dan Osmanlı Sadrazamı'na yazılan bir mektubu Polonya Başbakanı Donald Tusk'a hediye etti. Mektupla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Tusk, ""Ülkelerimiz arasındaki barış ve dostluğun simgesi." diyerek Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 22:02 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 22:32
Başkan Erdoğan’dan Polonya Başbakanı Donald Tusk’a mektup hediyesi: Barış ve dostluğun simgesi

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Barış ve dostluğun simgesi"



BAŞKAN ERDOĞAN TUSK'A MEKTUP HEDİYE ETTİ

Tusk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği mektup için teşekkür etti.

300 YILLIK MEKTUP

Başkan Erdoğan'ın yaklaşık 300 yıl önce 1745'te Polonya'dan Osmanlı Sadrazamı'na yazılan bir mektubu kendisine hediye ettiğini belirten Tusk basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu benim için gerçekten çok kıymetleri. Bu görüşmenin gerçekten çok verimli geçtiğine inanıyorum. Kolları sıvamanın vakti geldi." dedi.

Tusk'ın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)Tusk'ın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)

BARIŞ VE DOSTLUĞUN SİMGESİ

Tuks, tarihi mektupla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tusk, "Ülkelerimiz arasındaki barış ve dostluğun simgesi. Hala geçerli." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (AA)


Türkiye ile Polonya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden itibaren "barış" istediğini dile getiren Tusk, Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelerin ilk aşamasının ülkesi tarafından "olumlu" karşılandığını belirtti.

Tusk, şu an Rusya'nın tutumunun merak edildiğine işaret ederek, "Türkiye'nin (Rusya-Ukrayna) bu barış sürecinin başlatılması için aktif rol oynamasını teklif ettim." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Polonya'nın savunma sanayisi alanında ortak olduğunu belirten Tusk, iki ülke arasındaki ilişkileri "2 çok güçlü partnerin işbirliği" olarak nitelendirdi.

Konuşmasına hayırlı ramazanlar dileyerek başlayan Tusk, ramazanın mutlu ve hayırlı olmasını temenni etti ve İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün yıl dönümünü kutladı.

Donald Tusk, Türkiye ile ülkesinin, tarihlerinde verdiği "bağımsızlık" savaşlarının önemli olduğunu söyleyerek, Erdoğan ile görüşmelerinde iki ülke arasında dostluk, savunma ve ekonomi gibi alanlarda işbirliği temellerinin çok sağlam olduğunun dile getirildiğini aktardı.

Bu durumda iki ülkenin uzun yıllara dayanan dostluğunun da büyük bir payı olduğunu belirten Tusk, şu anki durum için uzun yıllar çabalandığını ifade etti.

Tusk, iki ülke arasındaki güvenin önemli olduğuna değinerek Türkiye ile Polonya'nın, Ukrayna'da "adil bir barış için uğraştığının" bilindiğini kaydetti.

Adil bir barışın ne anlama geldiğinin bilindiğini aktaran Tusk, bunda hemfikir olunduğun altını çizdi.

Tusk, Ankara ile Varşova'nın, Ukrayna ve ABD'nin Suudi Arabistan'da atılan adımlardan "memnun olduğu için" mutluluk duyduğunu belirtti.

Bugünkü görüşmenin aslında bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Tusk, iki çok güçlü ortak arasındaki işbirliğinin gittikçe daha da geliştiğini vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (AA)

Tusk, savunma alanındaki gelişmelere de hazır olduklarını söyleyerek, Başkan Erdoğan'ı Varşova'da da görmeyi umduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE'Yİ HEP AB ÜYELİĞİ KONUSUNDA DESTEKLEDİK"

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) adaylığı sürecine ilişkin Tusk, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme sürecinin gerçekten artık gerçekçi ve elle tutulur bir süreç olmasını temenni ediyoruz. Biz bugüne kadar hep Türkiye'yi bu konuda destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı Tusk, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaşmasını istediklerini ve buna ulaşacaklarına inandığını belirterek, halihazırda 12 milyar doları aştıklarını ifade etti.

Bölgede istikrarı sağlamanın Polonya'nın hedefi olduğunu kaydeden Tusk, Ukrayna'nın yeniden inşasının da hedeflerden biri ve bunun hem Polonyalı hem de Türk şirketler için bir fırsat olduğunun altını çizdi.

"SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI VE İSTİKRARINDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ İNKAR EDİLEMEZ"

Tusk, Suriye'nin de yeniden inşa edilmesi için ortak çalışmalar yapacaklarından emin olduğunu vurgulayarak "Suriye'nin yeniden inşa edilmesi ve istikrarın sağlanmasında tabii ki Türkiye'nin rolü inkar edilemez." dedi.

Polonya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyi olduğuna işaret eden Tusk, bu ortak çalışmaların birçok ortak ülkenin kabulünü alacağını umduğunu söyledi.

Tusk, büyük projelere de katılma şansı bulduklarını anlatarak, yüksek hızlı tren sisteminin inşasında çalışmayı düşündüklerini ve Türkiye'nin bu konuda tecrübeli bir ülke olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bu tecrübelerinden faydalanmak istediklerini aktaran Tusk, bugünün işbirliği ve ilişkiler açısından çok kıymetli bir gün olduğunu dile getirdi.

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