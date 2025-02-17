Kadraj Galeri Kadraj İkon ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi tarafından düzenlenen 2025 yılı bütünleme sınavları 15-16 Şubat tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. Öğrenciler sınav sonuçlarını dört gözle beklerken ATA AÖF'ten yapılan yeni açıklamalar da merakları artırdı. Peki bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuçlar ve detaylar hakkında bilinmesi gerekenler.

Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:14
ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler sınav sonuçlarına odaklanmış durumda. Geçtiğimiz günlerde üç oturum şeklinde yüz yüze gerçekleştirilen sınavlar özellikle sınav kurallarına uyulması konusunda ciddi denetimlere sahne oldu.

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

ATA AÖF bütünleme sınavları için değerlendirme işlemleri sona erdi ve sonuçların açıklanacağı tarih hala netleşmiş değil. Ancak üniversiteden yapılan açıklamaya göre sonuçların en geç 2 hafta içinde duyurulması bekleniyor.

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

Sınav Sonuçları Nereden Sorgulanacak?

Bütünleme sınav sonuçlarına her yıl olduğu gibi obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşılabilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya kullanıcı adı ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilirler. ATA AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre, sonuçlar basılı ya da e-posta yoluyla öğrencilere gönderilmeyecek. Bu yüzden sınav sonuçlarının öğrenilmesi için yalnızca sistem üzerinden erişim sağlanması gerekiyor.

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

Sınav Sorularına İtiraz Süresi

ATA AÖF sınav sorularına itiraz edebileceğini duyurdu. Öğrenciler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden 19 Şubat 2025 tarihine kadar sınav soruları ve cevap anahtarına itirazda bulunabilecekler. Bu süreç soruların doğruluğu hakkında şüphe duyan öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyor.

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

ATA AÖF'ten yapılan açıklamada " Bütünleme Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. Değerli öğrencilerimiz, Bütünleme Sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 19 Şubat 2025 Çarşamba Günü saat 18.00'a kadar itiraz edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)