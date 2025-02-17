ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

Sınav Sonuçları Nereden Sorgulanacak?



Bütünleme sınav sonuçlarına her yıl olduğu gibi obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşılabilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya kullanıcı adı ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilirler. ATA AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre, sonuçlar basılı ya da e-posta yoluyla öğrencilere gönderilmeyecek. Bu yüzden sınav sonuçlarının öğrenilmesi için yalnızca sistem üzerinden erişim sağlanması gerekiyor.