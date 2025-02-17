ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçlarına nasıl bakılır?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi tarafından düzenlenen 2025 yılı bütünleme sınavları 15-16 Şubat tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. Öğrenciler sınav sonuçlarını dört gözle beklerken ATA AÖF'ten yapılan yeni açıklamalar da merakları artırdı. Peki bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuçlar ve detaylar hakkında bilinmesi gerekenler.
Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:14