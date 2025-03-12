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İran lideri Hamaney Trump'ın çağrısını reddetti: "Savaş tek taraflı olmaz"

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerle yaptığı çağrıyı reddetti. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, mevcut ABD yönetimiyle yapılacak müzakerelerin işe yaramayacağını ve yaptırımların kaldırılmasını sağlamayacağını söyledi. Hamaney, "Askeri saldırıyla tehdit ediyor. Bu akılcı değildir çünkü savaş tek taraflı olmaz." dedi.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 20:57 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 20:57
İran lideri Hamaney Trump’ın çağrısını reddetti: Savaş tek taraflı olmaz

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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, mevcut ABD yönetimiyle yapılacak müzakerelerin işe yaramayacağını ve yaptırımların kaldırılmasını sağlamayacağını söyledi.

Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda ülke genelindeki öğrenci gruplarıyla bir araya geldi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney (AA)İran lideri Ayetullah Ali Hamaney (AA)

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran ile müzakere çağrısına değinen Hamaney, "Bu, 'biz müzakere etmeye hazırız ve müzakere edip barış yapmak istiyoruz ancak İran buna yanaşmıyor' demek içindir." ifadelerini kullandı.

Hamaney, Trump'ın ilk döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanan nükleer anlaşmadan ülkesini tek taraflı çektiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Peki İran neden müzakereye yanaşmıyor? Kendinize sorun! Birkaç yıl oturup müzakere ettik sonra aynı şahıs bitmiş, tamamlanmış ve imzalanmış müzakereyi masadan kaldırıp yırtıp attı. İşe yaramayacağını bildiğimiz halde neyin müzakeresini edeceğiz. Mevcut ABD yönetimiyle yapılacak müzakereler yaptırımların kaldırılmasına yol açmayacak yalnızca yaptırım düğümünü daha da sıkılaştıracaktır."

ABD Başkanı Trump (AA)ABD Başkanı Trump (AA)

SAVAŞ TEK TARAFLI OLMAZ

İran lideri, Trump'ın askeri saldırı tehditlerine ilişkin ise "Askeri saldırıyla tehdit ediyor. Bu akılcı değildir çünkü savaş tek taraflı olmaz." dedi.

İran'ın "karşılık vermeye gücü olduğunu ve herhangi bir saldırıya kesinlikle karşılık vereceğini" söyleyen Hamaney, "Amerikalılar ve onun unsurları bir hata yaparsa bundan en çok zarar görecek olan kendileri olacaktır. Elbette savaş iyi bir şey değil ve biz savaş peşinde değiliz." diye konuştu.

TRUMP'IN İRAN'A MÜZAKERE ÇAĞRISI VE TEHDİTLERİ

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren Trump, İran lideri Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney (AA)İran lideri Ayetullah Ali Hamaney (AA)

Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da dünkü konuşmasında, Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et." ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak akşam saatlerinde Tahran'a ulaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelerek Trump'ın mektubunu teslim etmişti.

Trumpın Hamaneye mektup! BAE tarafından İrana teslim edildiTrumpın Hamaneye mektup! BAE tarafından İrana teslim edildi
Trump'ın Hamaney'e mektup! BAE tarafından İran'a teslim edildi

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