Trafikte tek tekere af yok! Motosikletle akrobasi yapana 47 bin TL ceza verilecek

Trafik cezaları değişiyor (Bakan Yerlikaya'nın sunumu)
SÜRÜCÜ BELGESİ
Mevcut durumda 18 bin 677 TL olan sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanımının cezası korunacak. Sürücü belgesi geçici olarak geri alınan ya da iptal edilen kişinin araç kullanması halinde cezası 186 bin TL olacak.
Trafik cezaları değişiyor (Bakan Yerlikaya'nın sunumu)
KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI NE KADAR OLACAK?
Mevcut durumda 2 bin 167 TL olan kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin TL olacak. Bir yıl içinde tekrarı halinde her bir tekrarda ceza 5 bin TL artacak. Üçüncü ihlalden itibaren para cezası ile birlikte ehliyete de el konulacak. Milliyet'te yer alan habere göre, el koyma süresi üçüncü İhlalde 30 gün, dördüncüde 60 gün, beşincide 90 gün olacak. Bir yıl içinde altıncı kez ihlal tespit edilirse ehliyet iptal edilecek.