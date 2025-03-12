SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Trafikte tek tekere af yok! Motosikletle akrobasi yapana 47 bin TL ceza verilecek

Türkiye genelinde artan motosiklet sayısı ve son dönemde yaşanan kazalar sonrası trafikte iki tekerli araçta kural ihlali yapan sürücüleri yeni cezalar bekliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Motobike İstanbul Fuarı’nda düzenlemenin detaylarını paylaştı. Buna göre, akan trafikte “tek teker yapma” gibi akrobatik hareketler ile yine akan trafikte yarışa da 47 bin TL ceza gelecek. Hazırlanan taslak TBMM'de kabul edildikten sonra yasalaşacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 16:35 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 17:34
Trafikte tek tekere af yok! Motosikletle akrobasi yapana 47 bin TL ceza verilecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı'nda motosiklet sürücülerini yakından ilgilendiren çalışmanın sunumu yaptı. Buna göre artan motosikletli sayısı ile birlikte kazaların da arttığı trafikte iki tekerli araçta kural ihlali yapan sürücüleri yeni cezalar bekliyor.

Motosiklet (AA)Motosiklet (AA)

KASK KULLANMAMA

Mevcut halde 993 TL olan kask kullanmama cezası ilk kez tespit edilmesi halinde hem sürücü hem de varsa yolcuya (artçıya) olmak üzere 1500 TL olacak. 1 yıl içinde tekrar etmesi halinde bu ceza 3000 TL olacak. 3 kez ve daha fazla kask kullanılmaması halinde bu ceza 9000 TL olacak.

Trafik cezaları değişiyor (Bakan Yerlikaya'nın sunumu)Trafik cezaları değişiyor (Bakan Yerlikaya'nın sunumu)

TEK TEKERİN CEZASI 47 BİN TL

Akan trafikte "tek teker yapma" gibi akrobatik hareketler ile yine akan trafikte yarışa da 47 bin TL ceza gelecek. Akrobatik hareketin tespitine ayrıca 60 gün sürücü belgesine el konulacak. Yarışta bu süre 2 yıla çıkacak.

Trafik cezaları değişiyor (Bakan Yerlikaya'nın sunumu)Trafik cezaları değişiyor (Bakan Yerlikaya'nın sunumu)

SÜRÜCÜ BELGESİ

Mevcut durumda 18 bin 677 TL olan sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanımının cezası korunacak. Sürücü belgesi geçici olarak geri alınan ya da iptal edilen kişinin araç kullanması halinde cezası 186 bin TL olacak.

Trafik cezaları değişiyor (Bakan Yerlikaya'nın sunumu)Trafik cezaları değişiyor (Bakan Yerlikaya'nın sunumu)

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI NE KADAR OLACAK?

Mevcut durumda 2 bin 167 TL olan kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin TL olacak. Bir yıl içinde tekrarı halinde her bir tekrarda ceza 5 bin TL artacak. Üçüncü ihlalden itibaren para cezası ile birlikte ehliyete de el konulacak. Milliyet'te yer alan habere göre, el koyma süresi üçüncü İhlalde 30 gün, dördüncüde 60 gün, beşincide 90 gün olacak. Bir yıl içinde altıncı kez ihlal tespit edilirse ehliyet iptal edilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan İmralı heyetine yeşil ışık: Randevu isterlerse veririm | DEM Parti başvuruyu yaptı
Ece Gürel olayında şok detaylar! Sezer Gürel de mi spiritüel işlerle ilgileniyor?
Takas Bank
İmamoğlu dün ikrar ediyordu bugün inkar! Yıllardır Doğu Akdeniz hikayesiyle delil kararttı: 2018’deki sözleri foyasını ortaya çıkardı
Başkan Erdoğan’dan Suriye uyarısı: Mezhep temelli fitne ateşi yakılmak isteniyor | CHP ve Özgür Özel’e sert tepki
Zamanlama manidar: Gazete Duvar kapanma kararı aldı
Satırla öldürülen hemşire Sevcan Demir Sakman’ın babasının evliliğe izin vermediği ortaya çıktı: Bu sana yaramaz yapma!
Fenerbahçe’den dev transfer! Aynı takımdan 2 imza
Gazze eylemlerinin lideri! ABD gözaltına aldı: Yeşil kartı var ama sınır dışı edilecek! Kim bu Mahmud Halil
Vatansız FETÖ’cülerin şirket adresi İngiltere! Vatandaşlık alabilmek için tek adrese onlarca şirket!
Hedef çeyrek final! Mourinho Rangers maçı 11’ini belirledi
Bakan Işıkhan açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
İmamoğlu’nun ANAP torpilli yapay geçişinde usulsüzlük sanılandan daha büyük! Dekan istifa etti... Üniversiteye ikinci kez yazı gitti
Ankara Suriye ile YPG-SDG arasındaki imzaya nasıl bakıyor? Mehmetçik Suriye’de kalmaya devam edecek
Dünyanın en güçlü askeri tankları belli oldu! Türkiye ilk 10’da zirveye koşuyor! 2.238’lik farkla...
YPG’nin tasfiyesi panikletti! İsrail’den üç beş fotoğrafla Suriye’de işgal tehdidi: Hermon Dağı’nda neler oluyor?
Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel Müge Anlı’da! Cadılık iddialarına yanıt verdi! Telefonu açıldı mı?
CHP kurultayına tele-dizayn! Takvim yazdı CHP’ye yakın isim bombanın pimini çekti... Delegelere verilen 1200 lüks telefonu Medya AŞ ödedi
Ukrayna’da 30 gün ateşkes! Kiev Hazırız dedi: Top Rusya’da
Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...