TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan gündeme dair net mesajlar: Sivil anayasa yapacağız

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Gazete ve televizyonların yöneticilerinin katıldığı iftar programında bir araya geldiğimiz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, güncel konulardaki sorularımızı cevaplandırdı.

Toplantıya Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de katıldı.(Takvim Gazetesi)



Türkiye'nin büyük sorunlarının çözüm yerinin TBMM olduğunu belirten Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi ile ilgili konunun da TBMM'deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümleneceğini söyledi.



Kurtulmuş, "Terör belasının Türkiye'nin gündeminden, hatta Orta Doğu'nun gündeminden kaldırılması ve Türkiye'de birliğin, beraberliğin, iç kalenin tahkim edilmesiyle birlikte geniş coğrafyamızda da birlik ve beraberliğin sağlanması zorunludur, akıl bunu gerektirir. Bunun için de her zaman söylediğimiz şey, bir eli silahta, bir eli sandıkta olmaz. Terörle irtibatlı bir siyasete, dünyanın hiçbir yerinde müsaade edilmez. Terörsüz Türkiye istikametindeki adımlar atıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş. (AA)



PKK'yla irtibatlı, iltisaklı diğer örgütlerin de tamamen silah bırakmasıyla birlikte Türkiye bu belayı tarihin çöplüğüne atmış olacak" dedi. Meselenin polemik mevzusu yapılacak bir konu olmadığını belirten Kurtulmuş, "40 yıldır verdiğimiz şehitler hepimizin ortak şehidi, acılarımız hepimizin ortak acıları ise bu sorunun çözümüyle birlikte kazanım da milletimizin ortak kazanımı olacaktır. Ümit ediyorum, iç ve dış birtakım tahrik unsurlarının devreye girmesine mani olunacaktır ve bu sürecin provoke edilmesine, bu sürecin zehirlenmesine müsaade edilmeden bir an evvel bütünüyle sonuçlar elde edilecektir" diye konuştu.



BİZİ BÖLEMEDİLER

Türkiye'nin hayrına olacak bir süreç içinde olduğumuzu belirten Kurtulmuş, "Allah'a çok şükür başaramadıkları şey, 40 yıldır terör örgütlerini kullanmalarına rağmen, halkın arasına Türk-Kürt diye bir ayrım, Alevi-Sünni diye bir ayrım sokamadılar, başka yerlerde yaptıklarını Türkiye'de başaramadılar, bundan sonra da Allah'ın izniyle başaramayacaklardır" dedi. Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle: