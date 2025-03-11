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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan gündeme dair net mesajlar: Sivil anayasa yapacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da gazetecilerle iftarda buluştu. “Sivil anayasa yapacağız” deyip şöyle konuştu: Ortaya konulacak olan metin, bir toplumsal sözleşmedir. Benim arzu ettiğim, 400’ü aşkın bir oyla parlamentoda kabul edilmesi.

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mart 2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan gündeme dair net mesajlar: Sivil anayasa yapacağız

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Gazete ve televizyonların yöneticilerinin katıldığı iftar programında bir araya geldiğimiz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, güncel konulardaki sorularımızı cevaplandırdı.

Toplantıya Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de katıldı.(Takvim Gazetesi)Toplantıya Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de katıldı.(Takvim Gazetesi)

Türkiye'nin büyük sorunlarının çözüm yerinin TBMM olduğunu belirten Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi ile ilgili konunun da TBMM'deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümleneceğini söyledi.

Kurtulmuş, "Terör belasının Türkiye'nin gündeminden, hatta Orta Doğu'nun gündeminden kaldırılması ve Türkiye'de birliğin, beraberliğin, iç kalenin tahkim edilmesiyle birlikte geniş coğrafyamızda da birlik ve beraberliğin sağlanması zorunludur, akıl bunu gerektirir. Bunun için de her zaman söylediğimiz şey, bir eli silahta, bir eli sandıkta olmaz. Terörle irtibatlı bir siyasete, dünyanın hiçbir yerinde müsaade edilmez. Terörsüz Türkiye istikametindeki adımlar atıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş. (AA)TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş. (AA)

PKK'yla irtibatlı, iltisaklı diğer örgütlerin de tamamen silah bırakmasıyla birlikte Türkiye bu belayı tarihin çöplüğüne atmış olacak" dedi. Meselenin polemik mevzusu yapılacak bir konu olmadığını belirten Kurtulmuş, "40 yıldır verdiğimiz şehitler hepimizin ortak şehidi, acılarımız hepimizin ortak acıları ise bu sorunun çözümüyle birlikte kazanım da milletimizin ortak kazanımı olacaktır. Ümit ediyorum, iç ve dış birtakım tahrik unsurlarının devreye girmesine mani olunacaktır ve bu sürecin provoke edilmesine, bu sürecin zehirlenmesine müsaade edilmeden bir an evvel bütünüyle sonuçlar elde edilecektir" diye konuştu.

BİZİ BÖLEMEDİLER
Türkiye'nin hayrına olacak bir süreç içinde olduğumuzu belirten Kurtulmuş, "Allah'a çok şükür başaramadıkları şey, 40 yıldır terör örgütlerini kullanmalarına rağmen, halkın arasına Türk-Kürt diye bir ayrım, Alevi-Sünni diye bir ayrım sokamadılar, başka yerlerde yaptıklarını Türkiye'de başaramadılar, bundan sonra da Allah'ın izniyle başaramayacaklardır" dedi. Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş. ( Takvim Gazetesi)TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş. ( Takvim Gazetesi)

SİVİL ANAYASA YAPACAĞIZ
"Anayasa deyince kanaatimce 3-4 temel alandaki teklifler önem kazanıyor. Bunlardan birincisi hak ve özgürlükler. Hak ve özgürlüklerin genişletilerek yeniden yorumlandığı bir anayasanın olmasının doğru olduğu kanaatindeyim. İkincisi, yargı arasındaki hem yargı hiyerarşisi hem de yargının nasıl çalışacağıyla ilgili tekliflerin yapılması, olgunlaştırılması. Cumhurbaşkanının yetki, görev ve sorumlulukları cumhurbaşkanlığı sistemi dolayısıyla ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetki, görev ve sorumlulukları. Bu dört ana başlığın esas olduğu bir metnin ortaya çıkması mümkündür. Zor olduğunu biliyorum ama inşallah sonucu alırız. Ortaya konulacak olan metin, bir toplumsal sözleşmedir ve benim gönlümden arzu ettiğim, onu yapmaya çalışıyorum başından itibaren, 400'ü aşkın bir oyla parlamentoda bunun ortak bir metin olarak benimsenmesi, kalıcı bir şekilde sorunu çözecektir."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da gazetecilerle iftarda buluştu.(AA)TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da gazetecilerle iftarda buluştu.(AA)

SURİYE'DE AMBARGOLAR KALKMALI
"Avrupalı muhataplarımıza da bu süreç içerisinde hep şunu söylüyoruz. Suriye'nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, bu çerçevede devletin bütün kurumlarının yeniden gözden geçirilmesi ve özellikle ambargoların bir an evvel kaldırılarak Suriye'nin yeniden inşası en önemli önceliklerden birisidir. Artık ambargonun devam etmemesi gerekir. Yakılmış, yıkılmış şehirler var, altyapının yeniden oluşturulması var. Suriye'nin kurumsal yapısının güçlenmesi için katkıda bulunulması lazım. Suriyeli kardeşlerimize yapacağımız en büyük katkı, onlara demokratik rehberlik yapmaktır. Türkiye bedeli ödenmiş çok güçlü, olgun bir demokrasiye sahiptir, bu tecrübemizi Suriyeli dostlarımızın da istifadesine sunmak Türkiye'nin vazifesidir."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da gazetecilerle iftarda buluştu.(AA)TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da gazetecilerle iftarda buluştu.(AA)

İSRAİL İÇİN LİMİTLER DOLDU
"Ben İsrail için bütün limitlerin dolduğu kanaatindeyim. Nereden anlıyoruz? Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'e dokunuyor. Sonuç olur olmaz o ayrı bir şey. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'e dokunuyor. Dokunulmaz zannedilen İsrail imajı yerle bir oluyor. Başta batı ülkelerinde yüz binlerce insan sokaklara çıktı ve büyük bir insanlık cephesi oluşturdu. Eğer o insanlık cephesi oluşmasaydı böyle bir sonuç almak mümkün değildi. Tabi burada maalesef insanın yüreğini burkan da bizim İslam dünyasının çaresizliği, İslam dünyasının tutarsızlığı.Burada da hükümet ve devlet olarak çok şükür ortak ses çıkaran ender ülkelerden birisi Türkiye'dir."

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