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Kahramanmaraş SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Maraş iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

2025 yılı Ramazan imsakiyesi ve Kahramanmaraş iftar vakitleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Ramazan boyunca her gün sahur ve iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimiyle belirleniyor. Kahramanmaraş'ta sahur vakti, imsak öncesinde son bulacak ve iftar ise akşam ezanıyla yapılacak. Peki oruç saat kaçta açılacak? İşte Maraş ezan vakitleri…

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 03:00 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 03:00
Kahramanmaraş SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Maraş iftar vakti ve imsak sahur saat kaçta?

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Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile başlıyor. İmsak vakti ve sahur saati Kahramanmaraş'ta, belirlenen takvime göre geçerli olacak. Kahramanmaraş'ta sahur saati, imsak vakti öncesinde son bulacak. Peki Maraş'ta iftar saati kaçta? İşte 2025 imsakiyesi…

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

KAHRAMANMARAŞ'TA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraş'ta 2025 Ramazan ayında sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiye takvimine göre yapılmaktadır. Sahur, imsak vaktinden önce tamamlanmalı ve bu vakit sabah namazından önceki zamanı işaret eder. Detaylı bilgilere ve günlük vakitlere Diyanet'in imsakiye takvimiyle ulaşılabilir.

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Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

KAHRAMANMARAŞ'TA İFTAR SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraş'ta 2025 Ramazan ayında iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimi ile belirleniyor. Oruç tutanlar, sahurda niyet edip akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açacaklar. Günlük iftar saati ve diğer ezan vakitleri için Diyanet'in yayımladığı imsakiye ve takvim.com.tr üzerinden detaylı bilgilere ulaşılabilir.

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Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

↪ 2025 yılı için Kadir Gecesi, Dini Günler Takvimi'ne göre 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecektir.

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