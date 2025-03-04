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Büyükçekmece'de İETT otobüsü yandı! Bir anda alev topuna döndü

İstanbullunun artık bir milli güvenlik sorunu haline gelen İETT otobüslerinin olaya karışmadığı gün yok. Hemen hemen her gün ya kaza ya da arıza haberleriyle karşımıza çıkan İETT, bu sabaha yangınla başladı. Büyükçekmece’de bir İETT otobüsü sabah saat 06:00 sularında alev topuna döndü.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 09:04 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 09:09
Büyükçekmece’de İETT otobüsü yandı! Bir anda alev topuna döndü

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Yangın saat 06.10 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nde yaşandı.

Park halindeki bir İETT otobüsü böyle yandı

Büyükçekmece'de İETT yangını (İHA)Büyükçekmece'de İETT yangını (İHA)

Edinilen bilgilere göre park halindeki İETT otobüsünden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Büyükçekmece'de İETT yangını (İHA)Büyükçekmece'de İETT yangını (İHA)

Dumanlar kısa sürede aleve dönüştü.

Büyükçekmece'de İETT yangını (İHA)Büyükçekmece'de İETT yangını (İHA)

Otobüsü kaplayan yangını olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

Büyükçekmece'de İETT yangını (İHA)Büyükçekmece'de İETT yangını (İHA)

Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.

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