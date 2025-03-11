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AFAD açıkladı: Erbil'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Hakkari'de de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Erbil'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de hissedildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 21:12 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 21:50
AFAD açıkladı: Erbil’de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Hakkari’de de hissedildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Erbil'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kuzey Irak merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem Hakkari'de hissedildi

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Büyüklük: 4.8 (Mw)
Yer: Mergasur, Erbil (Irak) - [08.83 km] Yüksekova (Hakkari)
Tarih: 2025-03-11
Saat: 21:03:21 TSİ
Enlem: 37.28333 N
Boylam: 44.08444 E
Derinlik: 7 km

Erbil'deki 4.8 büyüklüğünde deprem Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de hissedildi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Erbil'deki 4.8 büyüklüğünde deprem Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de hissedildi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

HAKKARİ'DEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-03-11 21:03:21 37.28333 44.08444 7.0 MW 4.8 Mergasur, Erbil (Irak) - [08.83 km] Yüksekova (Hakkari) Detay
2025-03-11 19:53:54 38.10028 38.46889 6.98 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-03-11 19:52:50 38.08861 38.47139 6.69 ML 1.1 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-03-11 19:51:37 38.11083 38.46111 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-03-11 19:49:40 38.10917 38.46778 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-03-11 19:37:06 38.10306 38.47028 7.0 ML 2.3 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-03-11 19:31:40 36.81889 25.93083 7.0 ML 2.5 Ege Denizi

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