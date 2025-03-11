Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Erbil'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyüklük: 4.8 (Mw)
Yer: Mergasur, Erbil (Irak) - [08.83 km] Yüksekova (Hakkari)
Tarih: 2025-03-11
Saat: 21:03:21 TSİ
Enlem: 37.28333 N
Boylam: 44.08444 E
Derinlik: 7 km
HAKKARİ'DEN DE HİSSEDİLDİ
Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de hissedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-03-11 21:03:21
|37.28333
|44.08444
|7.0
|MW
|4.8
|Mergasur, Erbil (Irak) - [08.83 km] Yüksekova (Hakkari)
|Detay
|2025-03-11 19:53:54
|38.10028
|38.46889
|6.98
|ML
|1.0
|Sincik (Adıyaman)
|Detay
|2025-03-11 19:52:50
|38.08861
|38.47139
|6.69
|ML
|1.1
|Sincik (Adıyaman)
|Detay
|2025-03-11 19:51:37
|38.11083
|38.46111
|7.0
|ML
|1.5
|Sincik (Adıyaman)
|Detay
|2025-03-11 19:49:40
|38.10917
|38.46778
|7.0
|ML
|1.0
|Sincik (Adıyaman)
|Detay
|2025-03-11 19:37:06
|38.10306
|38.47028
|7.0
|ML
|2.3
|Sincik (Adıyaman)
|Detay
|2025-03-11 19:31:40
|36.81889
|25.93083
|7.0
|ML
|2.5
|Ege Denizi